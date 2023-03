Veja como está Linda Blair, de O Exorcista, 50 anos depois do filme

Atriz Linda Blair estrelou O Exorcista, principal filme de terror da história, há 50 anos atrás

Todo cinéfilo que gosta de filmes de terror com toda certeza já assistiu o clássico O Exorcista. Estrelado pela atriz Linda Blair (64), escrito por William Peter Blatty e dirigido por William Friedkin, o longa foi lançado em 1973, exatos 50 anos atrás! E, de acordo com a imprensa internacional, retornará com mais uma sequência, além das quatro que já foram feitas.

Jeff Sneider, do site estadunidense Above The Line, revelou que, segundo algumas fontes, a menina endemoniada mais conhecida do cinema estará presente no próximo filme. “Fontes dizem que Blair ficou no set por apenas alguns dias, então ela não aparece muito”, acrescentou.

A produtora de filmes de terror Blumhouse, que produz o longa, não deu nenhum detalhe sobre a participação de Linda, mas afirmaram: “Linda Blair atuou como consultora no próximo filme de ‘O Exorcista’”, resumiu um porta-voz da empresa.

Linda Blair foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante na década de 1970 por sua atuação no filme. Ela acabou não levando a estatueta para casa, mas recebeu diversos prêmios ao redor do mundo.

O Exorcista conta a história de uma mãe que chama um padre para ajudá-la quando uma força sobrenatural demoníaca começa a controlar o corpo de sua filha. Linda ainda reviveu o papel de Regan em O Exorcista II: O Herege, que foi péssimamente recebido pelos fãs e pela crítica. Há alguns anos, Blair tem vivido papéis de menor destaque em Hollywood. E recentemente, participou do The Masked Singer dos gringos, mas acabou eliminada.