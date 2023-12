Tragédia: Tudo o que se sabe sobre a morte do ator do filme 'Parasita'

O ator Lee Sun-kyun, que atuou no filme Parasita, vencedor do Oscar, faleceu nesta semana e o caso segue em investigação

O ator Lee Sun-kyun faleceu aos 48 anos de idade. De acordo com o site da Revista People, ele foi encontrado morto nesta quarta-feira, 27, dentro de um carro em um parque de Seul, na Coréia do Sul, e a morte foi declarada ainda no local.

O corpo dele foi localizado enquanto a polícia fazia procurava por ele após um alerta da família dele. Familiares do ator informaram para os policiais que ele saiu de casa após deixar um bilhete no qual insinuava que poderia tirar a própria vida. O corpo foi encontrado ao lado de um briquete de carvão, que estava no banco do passageiro.

A morte dele aconteceu em um período em que o ator estava sendo investigado pela justiça. O artista foi acusado de uso de drogas ilegais, informou o site The Washington Post. Ele foi acusado de usar a substância proibida na casa de uma recepcionista de uma boate, mas ele negou as acusações e disse que foi enganado pela mulher.

Durante a investigação, o ator foi interrogado três vezes, sendo que a última delas aconteceu no final de semana e o interrogatório durou cerca de 19 horas. Porém, ele fez testes de drogas e o resultado foi negativo.

Lee Sun-kyun era astro do filme do Parasita

O ator Lee Sun-kyun atuou no filme Parasita, no qual interpretou o pai da família rica. A produção levou o Oscar de Melhor Filme em 2020 e entrou para a história por ter sido o primeiro filme de língua não inglesa a receber o prêmio de Melhor Filme no evento.

Na época, o ator falou sobre a surpresa de toda a equipe com o Oscar. “Como o filme recebeu uma Palma de Ouro em Cannes, esperávamos que o filme fosse receber algum Oscar, porque foi o primeiro filme coreano com esta chance. Quando todas as indicações foram divulgadas, eu esperava que o diretor pudesse ganhar, mas nunca pensei que iríamos vencer como Melhor Filme. Ficamos entusiasmados, nunca esquecerei isso”, afirmou ele.