Sophie Charlotte é confirmada em filme internacional de David Fincher

“The Killer”, novo longa de David Fincher, será estrelado pela atriz Sophie Charlotte e já ganhou data de estreia

Carreira internacional à vista! A atriz Sophie Charlotte (33) terá a oportunidade de brilhar no filme “The Killer”, longa da Netflix com o diretor premiado David Fincher (60), que acumula uma longa lista de sucessos como “Clube da Luta”, “Garota Exemplar” e “Seven, os sete pecados capitais”.

Segundo a Netflix, o suspense misturado com ação já tem data de estreia marcada e deve estar disponível na plataforma no dia 10 de novembro. Alguns detalhes sobre a trama também foram revelados e o filme acompanhará um assassino impiedoso que precisa lidar com as consequências de escolhas do passado, quando as coisas fogem de seu controle e ele começa a ter algumas crises psicológicas.

Além de Sophie, o longa conta com outros nomes de peso, como Michael Fassbender (45), conhecido por seu trabalho como Magneto na franquia X-Men, além de Tilda Swinton (62), que protagonizou “Precisamos falar sobre o Kevin”. Charles Parnell (58), famoso por “Missão Impossível” e Arliss Howard (68) de “Nascido para matar”, também entraram para a equipe do filme ao lado da brasileira.

Sophie Charlotte se emociona ao falar sobre filme de Gal Costa

Sophie Charlotte tem uma longa lista de sucessos por vir! Além de estrelar o filme de David Fincher, a atriz também participou de um longa ainda inédito, "Meu Nome é Gal", em que viveu a grande Gal Costa. Na época da morte de Gal, que faleceu em novembro do ano passado, a atriz se emocionou falando sobre a trajetória da cantora.

“Foi a maior vivência, alegria da minha vida, a Gal me deu muitos amigos novos, a Bahia... Ela é um pilar, ela é fundamental, ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito, que amo. A sua revolução através do canto, cabelo, pernas, gritos, agudos. Ter a honra de viver esse sonho com a bênção de Gal foi tudo, foi ganhar de presente uma estrela pra guardar no meu peito pra sempre. Estou eternamente ligada a ela”, relatou Sophie durante entrevista no programa Encontro da Globo.