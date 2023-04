Scarlett Johansson explica motivo porque nunca irá criar perfil em redes sociais

Atriz Scarlett Johansson revela principal motivo por nunca ter entrado para o mundo das redes sociais

A atriz Scarlett Johansson (38), bastante conhecida por viver a heroína Viúva Negra, nos filmes do universo da Marvel, revelou durante uma entrevista ao podcast The Skinny Confidential Him & Her o motivo do porque nunca entrou nas redes sociais.

Scarjo assumiu que não teria capacidade de lidar com o ódio de alguns haters na internet e que, depois de passar 20 minutos em um aplicativo, percebeu que não teria saúde mental para lidar com a sobrecarga de informações que são recebidas e compartilhadas ao mesmo tempo.

“Sinceramente, sou uma pessoa muito frágil para ter redes sociais. Não posso. Meu ego é muito frágil. Meu cérebro é muito frágil. Sou como uma flor delicada”, revelou a famosa. Porém, a atriz contou que tem um motivo ainda maior para sua resistência às redes sociais como Instagram, Twitter, etc.

“Comecei a perceber que passei 20 minutos olhando a página do Instagram de alguém, alguém que trabalhava para um amigo meu. E agora sei que ela tem um pitbull e duas filhas e mora em Burbank”, revelou, explicando sobre o que descobriu em tão pouco tempo e como aquilo mexeu com a forma de pensar dela. “Eu fiquei tipo 'o quê? Além de ter perdido 17 minutos de tempo, sinto que deveria me mudar para a Califórnia, ter esse cachorro específico e mudar minha vida de todas essas maneiras que pareciam tão ruins'”, completou Scarlett.

“Eu me torno como uma criança de três anos com o telefone da mãe, onde fico completamente absorto nele. Então é por isso que eu sei que não posso ter rede social”, finalizou Scarlett Johansson, afirmando que tem ciência de que não poderá nunca ter um perfil em qualquer uma das redes sociais disponíveis que vemos por aí.