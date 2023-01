Saiba quem é o ator cotado como favorito para ser novo James Bond nos cinemas

Com a saída de Daniel Craig do papel de James Bond nas telonas, ator Aaron Taylor-Johnson se encontrou com produtores da franquia 007

Depois que o ator britânico Daniel Craig (54) deixou o cargo de James Bond vago, muitos especulam sobre quem será o próximo 007. Porém, talvez a busca pelo novo agente secreto esteja chegando ao fim. De acordo com o The Daily Mail, o ator britânico Aaron Taylor-Johnson (32) pode ser o novo intérprete do consagrado personagem das telonas.

Segundo a imprensa internacional, o ator que viveu Pietro Maximoff em Vingadores, da Marvel, seria o favorito dos produtores da franquia para substituir Daniel. De acordo com o The Daily Mail, o inglês encantou a produtora Barbara Broccoli, chegando até a fazer um teste para o papel, no final de 2022.

O teste não teria consistido em apenas cenas de ação, mas também já teria gravado a famosa sequência de abertura dos filmes de 007, onde James Bond aparece andando, virando e atirando diretamente na câmera, com sangue escorrendo pela tela, como se fosse o ponto de vista de um assassino.

“Aaron fez um teste para ser o próximo Bond. Os produtores e Barbara o amaram”, disse uma fonte ao The Sun. “Ele agora é um dos favoritos. Aaron impressionou tanto os chefões, que filmou uma das famosas cenas de teaser do Gunbarrel [a abertura], algo que todos os atores fazem. Essa mudança o leva um passo mais perto de assinar um acordo”, completou.

“Os produtores ficaram realmente impressionados com sua mistura única de intensidade de atuação e seu impressionante currículo de filmes de ação”, finalizou a fonte, falando para o periódico internacional.

Aaron Taylor-Johnson vem ganhando muito reconhecimento no mundo do cinema por papéis como Tangerina, no filme Trem-Bala, com Brad Pitt. Mas já fez filmes como Kick-Ass 1 e 2, Vingadores: A Era de Ultron, King’s Man: A Origem, e muitos outros. Hoje, ele é casado com a diretora Sam Taylor-Wood, que conheceu em 2009 no set de O Garoto de Liverpool, quando ele tinha 18 anos e ela 42. Eles se casaram em 2012 e têm duas filhas.