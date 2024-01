Russell Crowe surge quase irreconhecível em nova foto

O ator Russell Crowe surpreendeu os fãs ao postar uma nova foto em suas redes sociais durante a preparação para um novo projeto

Nesta terça-feira, 16, o ator Russell Crowe surpreendeu os fãs ao postar uma nova foto em suas redes sociais. O ator, premiado no Oscar pelo filme Gladiador, surgiu com uma longa barba branca e com a cabeça raspada, além de um plástico na testa com marcações feitas com caneta azul e vermelha.

"Um ator se prepara", escreveu ele na legenda da publicação. Crowe está se preparando para um novo trabalho, mas não deu mais detalhes sobre. Atualmente, ele tem oito projetos, sendo eles de filme da Marvel à cinebiografia.

Nos comentários da postagem, os fãs se mostraram impressionados com a mudança e ansiosos para saber qual personagem o ator dará vida. "Estou interessado em saber para que filme será isso", afirmou um internauta. "Esta é uma nova série? Os preparativos do ator tiveram um número maior", questionou outro.

O ator será um dos convidados do Festival de Sanremo

Ainda esta semana, na segunda-feira, 15, Amadeus, diretor artístico do Festival de Sanremo, anunciou que Russell Crowe participará do evento musical em 8 de fevereiro. Ele será um dos convidados mais ilustres da edição de 2024 do festival.

Além disso, Amadeus declarou que o ator conhecido pelo sucesso Gladiador irá se apresentar em Sanremo. "Ele tocará blues, depois ficará conosco. Ele terminará as gravações de um filme na Austrália no dia 6 de fevereiro, no dia 7 virá para Sanremo e no dia 8 estará ao vivo", revelou o apresentador.

"Estou muito feliz com o convite para o festival, mal posso esperar para me juntar a vocês. Descobri que tenho origem italiana, de Ascoli Piceno, existe um vínculo de sangue", disse o artista em uma curta mensagem de vídeo divulgada.

Essa será a segunda participaçãp de Crowe no evento musical. A primeira foi em 2001, quando Raffaella Carrà organizava o festival. A nova edição do Festival de Sanremo será realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro.