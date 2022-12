Rihanna, Hugh Jackman e outras estrelas reagem a indicações ao Globo de Ouro

A cantora Rihanna e o ator Hugh Jackman e outros indicados ao Globo de Ouro 2023 celebraram suas nomeações nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 12, foram anunciados os indicados ao Globo de Ouro 2023. Concorrentes ao prêmio que celebra o cinema e a televisão americana, comemoraram suas indicações nas redes sociais.

A cantora Rihanna foi indicada na categoria de “Melhor Canção Original” com a música “Lift Me Up”,que fez parte da trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”. Em seu Twitter, a estrela escreveu: “Deus esteja aparecendo”.

O ator Hugh Jackman, famoso por seu papel como Wolverine, publicou um vídeo em seu Instagram agradecendo sua indicação de “Melhor ator em Filme de Drama” por sua atuação no longa “The Son”.

“Muito obrigado ao Globo de Ouro. Isso é uma grande honra, significa muito para mim, principalmente esse ano considerando as incríveis performances que tivemos”, comentou o astro.

E a atriz Ana de Armas que está indicada na categoria “Melhor Atriz em Filme de Drama” por interpretar Marilyn Monroe no filme “Blonde”. “Muito obrigada! Isso é além de empolgante”, escreveu a artista em seu Instagram.

Reprodução: Instagram

A estrela da série “House Of The Dragon”, um spin-off da série “Game Of Thrones”, Emma D’Arcy comemorou sua indicação como “Melhor Atriz em Série de Drama” e celebrou a indicação do programa na grande categoria “Melhor Série de Drama”. “Vamos lá dragões”, escreveu Emma em seu Instagram.

Reprodução: Instagram

Kaley Cuoco, conhecida por seu papel como Penny em “The Big Bang Theory”, celebrou sua indicação como “Melhor Atriz em Série de Comédia” por seu trabalho na segunda temporada de “The Flight Attendant”.

“Chocada é pouco! Muito obrigada”, escreveu a estrela nos stories de seu Instagram ao legendar a foto com todas as mulheres indicadas na categoria.