Reese Whiterspoon compartilha foto rara com a filha e semelhança surpreende os seguidores da atriz

Reese Whiterspoon publicou um clique ao lado da filha Ava e os fãs da atriz ficaram chocados pela semelhança de mãe e filha

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 17h56

Neste domingo, 10, a atriz Reese Whiterspoon compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado da filha Ava de 22 anos.

Mãe e filha apareceram na praia com um belo pôr do sol ao fundo. “Amo compartilhar pores do sol com a minha garota”, escreveu Reese na legenda.

A semelhança da estrela de “Legalmente Loira” com a filha chocou os seguidores! A atriz vencedora do Oscar, Octavia Spencer comentou na foto: “Gêmeas !”.

“Ela é igual a mãe”, comentou uma seguidora sobre Ava. Uma outra fã ainda escreveu: “Vocês duas se parecem muito é tão lindo”.

Confira aqui Reese Whiterspoon com sua filha!