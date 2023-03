Morre Paul Grant, ator de Star Wars, aos 56 anos, após desmaio repentino

Ator de Harry Potter e Star Wars, Paul Grant, morre de maneira repentina aos 56 anos de idade

Na tarde da última quinta-feira, 16, o ator Paul Grant foi encontrado morto pela polícia no lado de fora da estação de Kings Cross, em Londres, na Inglaterra. Aos 56 anos, o famoso morreu após sofrer um desmaio repentino.

A família de Paul confirmou a notícia apenas nesta segunda-feira, 20, mesmo que seus aparelhos tenham sido desligados no último domingo, 19, com o diagnóstico de morte cerebral feito pelos médicos do hospital no qual ele se encontrava.

Com uma longa trajetória nas telonas, Paul Grant esteve presente na saga Star Wars, no filme O Retorno do Jedi, onde interpretou um dos Ewoks, além de outros filmes como Labirinto, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Three Headed Beast, entre outros.

“Ele sempre trazia um sorriso e gargalhadas no rosto de todos. Ele amava muito suas filhas, filho e sua namorada, Maria”, revelou Sophie Grant (28), filha do ator, ao contar como estava devastada pela morte do pai. “A vida nunca mais será a mesma sem ele”, disse Maria Dwyer (64), a namorada de Paul.

