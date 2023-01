Morre aos 95 anos a grade diva Gina Lollobrigida, ícone de beleza dos anos 50

Gina Lollobrigida, ícone de beleza dos anos 50, chegou a estrelar a capa de CARAS; relembre

Morreu aos 95 anos a atriz Gina Lollobrigida, uma das grandes damas do cinema italiano. A informação foi revelada nesta segunda-feira (16) pela imprensa internacional.

O advogado da atriz confirmou a informação e disse que ela estava internada em um hospital em Roma. Não há informações sobre a causa da morte da artista, que fez gigantesco sucesso nas décadas de 50 e 60.

Estrela de filmes como O Corcunda de Notre Dame (1956), Quando Setembro Vier (1961), Mar Louco (1963) e Noites de Amor, Dias de Confusão (1968), ela era símbolo de beleza e poder - tanto que trabalhou com boa parte dos grandes diretores da época.

Muito atuante na política, foi candidata no final dos anos 90 a uma vaga no parlamento europeu. No ano passado, afirmou que voltaria a concorrer. "Lutarei para que o povo decida da saúde à justiça. A Itália está em má forma, quero fazer algo diferente, algo positivo", declarou ela na época.

Gina Lollobrigida veio ao Brasil em algumas ocasiões. Em 1994, foi estrela do especial de Carnaval de CARAS e estampou a capa em um ensaio exclusivo. Na época, criticou o boom de filmes de gênero como protagonistas do cinema comercial.

"Hoje, são feitos filmes em que nem há necessidade de atores: filmes de ficção científica, interpretados por robôs e gorilas", disse.

Relembre: