Malala Yousafzai faz a sua estreia no Oscar ao lado do marido

Malala Yousafzai surge no Oscar 2023 com vestido prateado e com capuz após ver seu curta-metragem entre os indicados da premiação internacional

A ativista Malala Yousafzai roubou a cena ao cruzar o tapete champanhe do Oscar 2023 neste domingo, 12. Ela chegou ao evento acompanhada de seu marido, Asser Malik, para a sua estreia na premiação internacional.

Para a ocasião, ela apostou em um vestido prateado de lantejoulas e capuz da grife Ralph Lauren. Para completar o visual, ela usou um anel de diamante e um anel de ouro com esmeralda.

Malala esteve na premiação para prestigiar a indicação do curta-metragem Stranger At The Gate na categoria de Melhor Curta-metragem Documental no Oscar 2023. Ela é a produtora executiva do projeto.

O curta conta a história de um ex-presidente americano que vai paraa guerra do Iraque e Afeganistão. “Acreditar que as pessoas podem mudar – e estar disposto a mudar nós mesmos – é nossa melhor esperança para um mundo melhor. Estou muito orgulhosa de Stranger At The Gate e das pessoas que o fizeram”, disse ela recentemente.

++ Oscar 2023: Veja os looks dos famosos na premiação do cinema