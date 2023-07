Live action de Polly Pocket ganha atriz famosa no papel principal

Após o sucesso de Barbie, a Mattel irá investir na boneca Polly Pocket para estrelar um novo filme; saiba tudo sobre a produção!

Com o sucesso do filme Barbie, de Greta Gerwig, a Mattel está investindo em novas produções de seus brinquedos para o cinema. E a próxima boneca escolhida para estrelar o seu próprio live action foi Polly Pocket!

Ainda em processos iniciais, o projeto será dirigido e escrito pela atriz e cineasta Lena Dunham, criadora e protagonista da série Girls, da HBO. O filme terá produção do estúdio MGM e contará com produção de Robbie Brenner, que também estava envolvida com Barbie.

O live action de Polly será uma comédia familiar e já tem uma atriz escolhida para interpretar a bonequinha. Segundo a revista Variety, Lily Collins foi escalada para viver a personagem nos cinemas. A atriz é conhecida por estrelar a série Emily em Paris, da Netflix, além de filmes como Simplesmente Acontece e Espelho, Espelho Meu.

A revista contou que embora não existam muitos detalhes sobre a trama, o longa deve contar uma história de amizade entre uma jovem e Polly Pocket. No entanto, o projeto ainda não teve a sua data de lançamento revelada.

Barbie terá uma sequência?

Em entrevista ao jornal The New York Times, a cineasta Greta Gerwig, responsável pelo filme Barbie, falou sobre a possibilidade de uma sequência do longa. Com menos de uma semana de estreia, batendo diversos recordes de bilheteria, a cineasta já deixou claro que não está interessada em um segundo filme e descarta Barbie 2.

“Até agora, isso é tudo que tenho a oferecer. Eu me sinto assim no final de todo filme, que eu nunca vou ter uma nova ideia e que tudo que eu gostaria de ter feito, eu fiz. Eu quero não estragar o sonho de ninguém, mas para mim, no momento, tô fora”, contou a diretora do longa estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

Greta aproveitou a oportunidade para dizer que é grata pelo sucesso avassalador do longa. “Estou tão surpresa. Estou sem palavras, sério (...) Tem sido incrível andar por aí e ver as pessoas de rosa. Nunca em meus sonhos mais loucos imaginei algo assim”, declarou.