Katherine Heigl fala sobre sua saída polêmica de 'Grey's Anatomy'

Katherine, que interpretava Izzie Stevens, comentou sobre declarações que fez na época e o motivo que a fez deixar o seriado

Katherine Heigl abriu o jogo sobre o que enfrentou no período que deixou 'Grey's Anatomy', em uma conversa aberta com Ellen Pompeo, protagonista da tão amada série, que também participou do seriado por 21 temporadas. Na série americana, Heigh, interpretou Izzie Stevens e participou das primeiras temporadas da trama, a saída da atriz em 2010, foi marcada por uma série de polêmicas.

Em um especial da Variety, chamado "Actors on Actors", ambas as atrizes relembraram suas experiências durante o tempo que passaram na produção. As duas começaram falando sobre a saída de Katherine da série, em 2010. Segundo Ellen, não ter a amiga no set foi bem difícil.

"Quando a Izzy saiu, havia tanta coisa acontecendo. E é muito difícil aparecer no set quando se tem muita coisa acontecendo. E nem tinha redes sociais!",destacou Ellen Pompeo.

"Eu estava [no limite] na minha cabeça, no meu intestino, na minha mente, na minha vida. Eu estava apenas vibrando em um nível alto de ansiedade. Para mim, é tudo um pouco confuso, e levei anos para aprender a lidar com isso, para dominar isso. Não posso nem dizer que dominei, mas saber trabalhar nisso, essa ansiedade e medo. E estresse é estresse. Se você deixar o estresse por muito tempo sem controle e sem tratamento, ele pode ser debilitante", revelou Katherine, que estava no núcleo fixo do elenco desde a primeira temporada.

Na época, Katherine deu diversas declarações polêmicas e controversas sobre a jornada de trabalho e os bastidores da série. "Eu era tão ingênua. Peguei meu palanque e tinha algumas coisas a dizer, e me senti realmente motivada por essas coisas. Eu me senti forte", disse.

A atriz também refletiu sobre a fala que ganhou na época, de uma pessoa "ingrata" e "difícil" por causa da decisão de deixar o seriado. Katherine ainda revelou que chegou a aceitar isso como realidade e lutou para descobrir quem era novamente.

"Não havia nenhuma parte de mim que imaginasse uma reação ruim [...] É realmente desconcertante quando você sente que realmente desagradou a a todos. Não era minha intenção fazer isso, mas eu tinha algumas coisas a dizer e não pensei que fosse obter uma reação tão forte. [...] Eu realmente acredite nessa versão e senti tanta vergonha por tanto tempo, e então tive que dizer: 'Espere. Quem estou ouvindo? Eu não estou nem ouvindo a mim mesmo. Eu sei quem eu sou", disse.