Julia Roberts revela como o telefone de George Clooney está salvo nos contatos do seu celular

A atriz Julia Roberts revelou em entrevista que salvou o contato de George Clooney em seu celular com um apelido hilário

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 18h21

Na última quinta-feira, 13, Julia Roberts (54) revelou em entrevista como o contato de George Clooney (61) está salvo em seu celular!

Em um bate-papo com o canal do YouTube “Jake’s Take”, a atriz imortalizada por seu papel em “Uma Linda Mulher”, revelou que salvou o contato de Clooney como “Batman”.

Isso porque, o ator deu vida ao super-herói no filme de 1997 “Batman & Robin”, um papel que até hoje Clooney brinca consigo mesmo por ter feito parte do longa massacrado pela crítica e público.

“Não tem foto, mas George está no meu celular com o nome de ‘Batman Cel’”, revelou Julia na entrevista que sentava ao lado do colega para divulgar o filme “Ingresso para o Paraíso”, que protagonizam juntos. “Agora vou ter que mudar”, ainda brincou a atriz.

“Agora todo mundo sabe”, disse Clooney entrando na brincadeira. O ator ainda tentou igualar a revelação, mas sem sucesso: “E o meu é ‘Uma Linda Mulher’ – não é, mas eu tentei. Eu estou literalmente mentindo sobre isso”.

Por fim, George revelou como realmente o contato de Julia está salvo no seu celular: “Eu não coloco ‘Julia Roberts’ porque se pegam meu telefone aí vira uma bagunça, eu acho que é apenas ‘JR’ ou algo assim”, contou.

Profissionais!

A dupla que já atuou junta no filme “Onze Homens e Um Segredo”, atualmente estrela a comédia romântica “Um Ingresso para o Paraíso”, onde atuam como um ex-casal.

Em conversa com o jornal americano The New York Times, Julia e George revelaram que tiveram de gravar uma cena de beijo 80 vezes. “Foram 79 tomadas de nós rindo e depois uma tomada de nós nos beijando”, esclareceu Julia