Julia Dalavia e Johnny Massaro celebram a première do filme 'O Pastor e o Guerrilheiro'

Julia Dalavia e Johnny Massaro destacam a importância do filme 'O Pastor e o Guerrilheiro', que teve sua première no Festival do Rio

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 16h44 - Atualizado às 16h51

A atriz Julia Dalavia e o ator Johnny Massaro marcaram presença na première do filme 'O Pastor e o Guerrilheiro' no Festival do Rio. Os dois conversaram com a CARAS sobre a importância do projeto para o cinema brasileiro.

Julia comemorou a sua personagem no projeto e a trama dela. “A gente está muito feliz do filme estar sendo exibido aqui no Festival do Rio. Eu faço a Juliana, que é uma estudante de direito e ela vai entrando em uma jornada autodescoberta e, ao mesmo tempo, trazendo à tona muito da história do nosso país. A história da vida pessoal dela se entrelaça com a história do Brasil. É um filme muito importante para o nosso momento atual, nosso momento político. Eu espero que voces assistam e gostem”, disse ela.

Johnny também destacou o lado histórico do filme. “Eu interpreto o João, que também é Miguel. Ele precisa assumir esse codinome porque ele faz parte da guerrilha do Araguaia. É um episódio muito importante da história do nosso país, e é fundamental que a gente conheça a nossa história para que a gente não repita os mesmos erros do passado, para que a gente tenha um presente mais digno e consiga construir um futuro mais plural, mais feliz e mais legal para todos nós que estamos aqui dividindo esse planeta”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Confira a sinopse do filme O Pastor e o Guerrilheiro:

"Na década de 1970, um guerrilheiro comunista se encontra na mesma cela que um cristão evangélico, preso por engano. Em meio a torturas e conflitos ideológicos, eles se ajudam e marcam um encontro para o réveillon do ano 2000. Nos últimos dias do milênio, Juliana, ativista estudantil e filha ilegítima de um coronel que acabara de se suicidar, é surpreendida com uma herança deixada para ela. Por meio de um livro encontrado na casa do coronel, ela descobrirá que seu pai foi o torturador dos dois presos e que o encontro marcado não acontecerá como previsto".