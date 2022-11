Joe Jonas revela que quase foi o Homem-Aranha e que perdeu papel para Andrew Garfield

O cantor Joe Jonas contou que fez o processo de audição para conseguir o papel de Homem Aranha no filme de 2012 do super-herói, que acabou indo para Andrew Garfield

Na última quarta-feira, 23, Joe Jonas surpreendeu ao revelar que quase se tornou o Homem Aranha no filme “O Espetacular Homem Aranha” lançado em 2012.

O papel do herói foi para Andrew Garfield, que acabou reprisando o papel na sequência que chegou nos cinemas em 2014. “No momento, você fica destruído ou você fica derrotado. Mas você percebe que aquela pessoa foi brilhante”, comentou o cantor ao podcast da revista americana Variety sobre não ter conseguido o papel.

“Eu estava tão, tão animado e naquele ano o Andrew Garfield conseguiu. Obviamente, ele era o certo”, ainda disse o irmão de Nick e Kevin.

O integrante das bandas Jonas Brothers e DNCE ainda relembrou o processo de audições: “Mas eu lembro que era uma grande coisa na época, ser chamado de volta [para audições]. E o diretor costumava ser um diretor de videoclipes, então eu fiquei: “tenho uma chance aqui””.

No fim das contas o artista adorou o processo, mesmo recebendo um “não”: “Mas sabe de uma coisa? Eu amei o processo de audições e se abrir e ter que se provar”.

Joe adorou tanto a experiência que conseguiu um papel no filme de guerra “Devotion”, que chegou aos cinemas neste último dia 23.

Uma pausa!

O intérprete do Homem Aranha, Andrew Garfield, decidiu dar uma pausa na carreira no início deste ano. O ator recebeu uma indicação ao Oscar deste ano pelo seu trabalho no musical “Tick Tick Boom”, e decidiu recalcular a rota de sua vida após isso.

"Eu preciso recalibrar e reconsiderar o que eu quero fazer a seguir, quem eu quero ser e apenas ser uma pessoa por um tempo", comentou Andrew.