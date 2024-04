Jéssica Ellen aponta semelhança de Dona Lurdes com sua mãe: ‘Muito bonito’

Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, Jéssica Ellen revela bastidores de Dona Lurdes - O Filme e fala da semelhança da mãe com personagem de Regina Casé

Principal personagem de Amor de Mãe (2021), Lurdes (Regina Casé) acaba de ganhar uma continuação nos cinemas. Dona Lurdes - O Filme está disponível no Globoplay e nas principais salas do Brasil. O longa, que conta a vida da dona de casa após a independência dos filhos, traz Jéssica Ellen (31), intérprete de Camila, em seu elenco. Durante a pré-estreia no Rio de Janeiro, com participação da CARAS Brasil, a atriz revela como foi participar do projeto e aponta semelhanças do papel de Casé com a sua mãe na vida real.

‘Eu ainda tenho pouca experiência com cinema, fiz mais séries e novelas. Acho que o cinema tem um poder muito bonito que durante algumas horas todo mundo vive a mesma experiência cênica. Tem a coisa da pipoca, a telona, a caixa preta. O cinema convida pra viver o momento presente. Estou muito animada e feliz de poder viver essa história que entrou na casa de todo mundo durante três anos que foi a novela Amor de Mãe. Agora a gente pode escolher entrar na caixinha preta e assistir a Dona Lurdes e sua vida após os filhos saírem de casa”, conta.

A intérprete adianta que a sua personagem apresenta mudanças no visual e tem uma participação mais curta, já que a história é sobre Lurdes e se passa 5 anos após o término de Amor de Mãe, novela de Manuela Dias (46) exibida pela Globo.

“Na verdade teve mudança na caracterização. A Camila aparece com tranças, a gente faz essa passagem de tempo de 5 anos, a participação dela no filme é muito curta, então, a gente gravou tudo em uma semana. A Regina que gravou mais, ela gravou de outubro até dezembro. Ela tinha muitas cenas, ela que protagoniza o filme. Não teve nenhuma curiosidade de bastidor, a gente ficou feliz de se reencontrar”, revela.

Jéssica Ellen conta que a adaptação da trama da história de Dona Lurdes para os cinemas é necessária para inspirar outras mulheres. A atriz aponta semelhanças da personagem e destaca conversa com sua matriarca.

“A novela foi tão marcante para todo mundo que fez. A própria Manuela que estava estreando como autora, todo final de capítulo tinha uma mãe com um filho, essa novela foi um acerto coletivo. A minha mãe tem 70 anos e esses dias ela mandou uma foto indo malhar na academia. Eu falo pra ela cuidar dela, pra ela viver isso e ela nunca se permitiu. O filme mostra esse marco dessa mulher que cuidou dos filhos e de repente eles saem de casa. É bonito a Lurdes com esse personagem comunicar com o país todo porque eu vejo a minha mãe nela”, conclui.