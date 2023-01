Jane Fonda revela que pensou em parar de atuar depois de casamento

Em recente entrevista para divulgar seu novo filme, Jane Fonda contou que imaginou nunca mais voltar às telas

A atriz Jane Fonda estreia seu novo filme, 80 for Brady, aos 85 anos e aproveitou a campanha de divulgação neste mês para revisitar alguns dos muitos momentos marcantes de seu passado. Entre eles, a pausa na carreira em 1991 após o casamento com o magnata americano, Ted Turner (84), foi destacada como um divisor de águas para a vida da estrela de Descalços no Parque.

Em entrevista ao programa de televisão americano Entertainment Tonight na última quarta-feira, 4, Fonda que, na época, chegou a declarar aposentadoria da carreira de atriz, se abriu sobre essa fase de sua vida: "Sai por 15 anos, quando me casei com Ted Turner, e não pensei que fosse voltar, porque quando me casei com ele, pensei que seria para sempre”, contou sobre o período de hiato em sua profissão.

Mas em 2001, dez anos após o matrimônio, o casal oficializou o divórcio e a atriz, que já ganhou uma homenagem na premiação do Globo de Ouro, voltou às telas. Entre os 20 anos dessa nova fase, Jane presenteou seus fãs com diversos projetos, desde comédias românticas nos anos 2000 em A Sogra, até séries humorísticas de sucesso com a Netflix, em Grace e Frankie.

Sobre a recente volta às telas dos cinemas, Fonda declarou que essa foi uma surpresa muito bem-vinda em sua vida: “Voltei e, francamente, se alguém me dissesse que aos 85 anos eu estaria fazendo esse tipo de filme, eu não teria acreditado. Então eu me sinto muito sortuda!”, contou com entusiasmo.

Jane é protagonista ao lado dos grandes nomes do cinema Rita Moreno (91) e Sally Field (76) em 80 for Brady, comédia esportiva que contará a história de três mulheres idosas que viajam para conhecer o ídolo, o jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bundchen (42), Tom Brady (45), em um dos jogos mais esperados da temporada, o Super Bowl: “Sou uma grande fã de esportes e acho que o mundo e este país certamente subestimam a base de fãs feminina e mais velha”, Fonda declarou sobre o filme.

Jane Fonda tem câncer em remissão:

Boas notícias! Jane Fonda contou em dezembro do ano passado que seu tumor, câncer do tipo linfoma não-hodgkin, está em remissão. A atriz, que foi diagnosticada em setembro, deixou as sessões de quimioterapia e vibrou com a novidade: “Estou me sentindo tão abençoada e sortuda! Agradeço a todos vocês que oraram e enviaram bons pensamentos para mim”, contou em seu site oficial.