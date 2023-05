Jane Fonda joga prêmio na cabeça de diretora em Cannes

Jane Fonda divide opiniões na internet após arremesar um pergaminho de um prêmio na cabeça de uma diretora durante o Festival de Cannes

A atriz Jane Fonda (85) teve uma atitude inesperada durante o Festival de Cinema de Cannes no último final de semana. Ela foi convidada para entregar a Palma de Ouro para a cineasta Justine Triet pelo filme Anatomie d'Une Chute. Porém, ela pegou um pergaminho que fazia parte do prêmio e arremessou na cabeça da cineasta.

O momento aconteceu após o agradecimento no palco. A cineasta premiada se virou e saiu do palco. Quando Fonda viu que ela deixou o pergaminho para trás, ela pegou o papel do prêmio e jogou na direção da cineasta, acertando a cabeça dela.

O vídeo do momento viralizou na internet e dividiu as opiniões. Alguns criticaram a atitude da atriz. “Uma maluca total, essa Jane Fonda”, disse um internauta. “O desprezo pelo pergaminho realmente não demonstra boas maneiras”, declarou outro. Porém, os outros internautas defenderam a atriz. “O fato de ela jogar o pergaminho foi humorístico. Ela correu depois para dá-lo a Triet”, afirmou um fã.

Merci à Jane Fonda qui lance dans le dos de Justine Triet, son prix oublié sur le pupitre après son discours politisée.



Jane Fonda fala sobre a luta contra o câncer

A atriz Jane Fonda (84) agitou o mundo das celebridades ao dar uma boa notícia sobre o seu tratamento contra o câncer do tipo linfoma não-Hodgkin, que ela descobriu há alguns meses. Em dezembro de 2022, a artista revelou que o tumor está em remissão e que não está mais fazendo a quimioterapia.

Em seu site, a estrela comemorou a novidade. “Na semana passada, meu oncologista me disse que meu câncer está em remissão e posso interromper a quimioterapia. Estou me sentindo tão abençoada e sortuda. Agradeço a todos vocês que oraram e enviaram bons pensamentos para mim”, disse ela.

Logo depois, ela contou sobre como foi enfrentar a quimioterapia. “Minhas primeiras quatro sessões de quimio foram fáceis e me senti cansada por poucos dias, mas a última sessão foi bem dura e foram duas semanas bem difíceis de realizar qualquer coisa”, revelou.