Isabelle Drummond faz rara aparição em público em noite especial

Discreta em sua vida, Isabelle Drummond é fotografada ao lançar o seu novo filme, chamado Minha Família Perfeita

A atriz Isabelle Drummond fez a alegria dos fãs ao fazer uma rara aparição em público na noite de quarta-feira, 31. A estrela, que é discreta em seu dia a dia, apareceu na noite de lançamento do filme Minha Família Perfeita.

Ela é a protagonista do longa-metragem nacional e se reuniu com o elenco em um cinema no Rio de Janeiro para uma sessão especial para convidados. Isabelle surgiu sorridente ao lado dos colegas, como Rafael Infante, Antonio Calloni, Zezé Polessa e Otávio Augusto.

Para o evento, Isabelle surgiu com um vestido preto elegante e deixou o cabelo solto.

O filme é uma comédia romântica sobre questões das relações familiares e as consequências das fake news. A história é sobre Fred (Rafael Infante), um publicitário de sucesso que está prestes a se casar com Denise (Isabelle Drummond). Porém, ele tem um segredo: a sua família é completamente alucinada. Assim, ele tem a ideia de contratar atores para representar a sua família e isso vai criar uma grande confusão. Fred terá que se virar para salvar o seu casamento. A estreia será no dia 8 de setembro.

Veja as fotos do elenco da sessão para convidados do filme Minha Família Perfeita:

