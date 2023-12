Ingrid Guimarães recorda infância com as irmãs, Astrid e Sigrid: 'Grudadas'

Ao lado de Tata Werneck, Ingrid Guimarães estrela comédia Minha Irmã e Eu, de Susana Garcia, que estreia nesta quinta-feira, 28

Ter um irmão é ter um companheiro para muitas vivências únicas da vida, seja na infância ou na vida adulta. Estrela do longa Minha Irmã e Eu, Ingrid Guimarães (51) conta que levou diversas experiências que teve ao lado das irmãs, Astrid (52) e Sigrid Guimarães (47), para as gravações do filme, que estreia nesta quinta, 28.

A trama conta a história Mirian ( Ingrid Guimarães ) e Mirelly (Tata Werneck), irmãs nascidas no interior de Goiás, que moram em cidades diferentes. Sob direção de Susana Garcia (52), as divertidas personagens precisam se unir para encontrar sua mãe, que desaparece após uma briga entre as duas.

"Fui criada com as minhas irmãs em uma casa em Goiás, que tem a ver com aquele universo. Trouxe muito da relação, fui criada com duas meninas, grudadas. A gente traz esse sentimento da irmandade", afirma Guimarães, em entrevista à CARAS Brasil.

A diretora do filme conta que também trouxe vivências de sua infância ao lado da irmã, Mônica Martelli (55), em especial em uma cena em que as protagonistas dividem a cama para dormir. "Aquilo ali somos eu e Mônica, eu e a minha irmã. Dormimos no mesmo quarto a vida inteira."

Apesar de ter estreado nos cinemas nesta quinta, 28, o longa teve sessões especiais desde a última segunda-feira, 25. Para as artistas, a história tem a capacidade de arrancar risadas do público, além de causar emoção e muita identificação.

O longa-metragem ainda trás uma homenagem ao ator Paulo Gustavo (1978-2021), que já trabalhou com Garcia em diversos projetos como Minha Mãe é Uma Peça 3 e Minha Vida em Marte. "É uma ligação muito forte que temos com ele, ele simboliza amor e família, assim como esse filme. Ter ele ali agrega e concretiza o que ele mais gostava."

Guimarães e Garcia também contam suas expectativas para o lançamento filme, torcendo para que os espectadores levem seus familiares aos cinemas. "É o que todo mundo quer ver, as pessoas querem ver coisas leves neste final de ano", diz a atriz. "É engraçado do início ao fim, ao mesmo tempo que emociona e inspira. Junta todos os ingredientes", completa a diretora.

Além de Ingrid Guimarães e Tata Werneck, o longa conta com participações de Arlete Salles, Lázaro Ramos, Taís Araújo, IZA e Leandro Lima. Nomes como Antônio Pedro, Márcio Vito, Jaffar Bambirra, Nina Baiocchi e George Sauma também estão no elenco.

CONFIRA FOTO DO FILME MINHA IRMÃ E EU, ESTRELADO POR INGRID GUIMARÃES E TATA WERNECK: