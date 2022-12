Improvisada, cena de Titanic foi rejeitada por Leonardo DiCaprio; saiba qual

Diretor de Titanic revelou que Leonardo DiCaprio ficou irritado e acabou entregando um dos momentos mais marcantes do filme

Mesmo após 25 anos de lançamento, o filme Titanic permanece sendo um dos queridinhos na memória afetiva de muitas pessoas ao redor do mundo. No entanto, poucos sabem que uma das cenas mais icônicas da produção - que foi totalmente improvisada - quase ficou de fora após ser rejeitada pelo ator Leonardo DiCaprio (48).

Em entrevista para a BBC Radio 1, o diretor James Cameron (68) revelou que a clássica cena de Jack na proa do navio surgiu após uma sequência de erros nos bastidores. Na ocasião, o personagem acaba gritando “Eu sou o rei do mundo”, mas a frase não estava no roteiro.

“Esta frase foi inventada na hora. Foi um improviso ali mesmo. Estávamos perdendo a luz e havíamos provado uma frase ou outro e nada funcionava realmente. Eu estava desesperado e disse: ‘Tenho uma frase, só diga eu sou o rei do mundo. Estenda os braços e sinta o momento. Simplesmente ame e celebre o momento’”, explicou Cameron.

Mas apesar da empolgação do diretor, o ator Leonardo DiCaprio não gostou nada da ideia de fugir do roteiro que estava planejado. Irritado, ele questionou algumas vezes o que deveria fazer e quais os motivos. Após tamanha insistência do ator, Cameron pediu que ele apenas gritasse a frase com toda a personalidade do seu personagem.

E parece que esse não foi o único detalhe inusitado que aconteceu na famosa cena de "Titanic". Há alguns anos o ator Danny Nucci (54), que também participou da sequência, revelou que no dia da gravação eles passaram por um baita perrengue.

"Estávamos com muita fome. E em algum momento tivemos que fazer xixi lá em cima mesmo. Porque não era possível pedir para descer o elevador”, disse ele para a Vanity Fair, explicando um pouco do que pode ter levado o colega de trabalho a ficar tão irritado com mais algumas mudanças.