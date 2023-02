Hayden Penettiere fala sobre morte de seu irmão Jansen Panettiere

Pela primeira vez a atriz Hayden Penettiere falou sobre a morte de Jansen Panettiere, seu irmão

A atriz Hayden Panettiere, pela primeira vez, falou sobre a morte de seu irmão, Jansen Panettiere. Hoje, 27 de fevereiro, a atriz conhecida por filmes como As Apimentadas, Eu te Amo Beth Cooper, Pânico 4 e 5, entre outros, decidiu desabafar e revelou que o jovem de apenas 28 anos faleceu por cardiomegalia, uma condição médica cardíaca, onde o coração do portador fica maior do que o normal.

Jansen foi encontrado morto há cerca de 5 dias, o ator já estava fora das telas de teve desde 2019. Ele e a irmã contracenaram em diversos fimes juntos, como "O Cruzeiro dos Tigres" (2004) e "O Falsificador" (2011). O ator chegou a ser indicado ao Young Artist Award, em 2008, por seu papel como Luke Malloy no filme "O Último Dia de Verão" (2007), da Nickelodeon.

De acordo com a TMZ, em um comunicado à imprensa a atriz disse:

"Agradecemos sinceramente a manifestação de amor e apoio à nossa família enquanto enfrentamos essa perda impensável e pedimos que nossa privacidade seja respeitada durante esse período de luto. Nós te amamos muito Jansen e você estará em nossos corações para sempre".

Jansen e Hayden tinham 5 anos de diferença. O ator começou a atuar em filmes infantis, na década de 200 e cresceu na área, trabalhando em diversos filmes e seriados da Nickelodeon e, pouco tempo depos, começou a participar de séries voltadas para um público adulto como Crime Graves e The Walking Dead.