Harry Potter: causa da morte de Robbie Coltrane, o Hagrid, é revelada

Imprensa internacional revela a causa da morte do ator Robbie Coltrane, que faleceu aos 72 anos

O ator Robbie Coltrane, que interpretou o Hagrid nos filmes da saga Harry Potter, faleceu aos 72 anos de idade no último dia 14 de outubro. Agora, neste final de semana, a causa da morte dele foi confirmada pela imprensa internacional.

O jornal britânico The Mirror revelou que o ator faleceu em decorrência de várias complicações de saúde, incluindo a falência múltipla de órgãos, sepse, uma infecção no trato respiratório inferior e bloqueio cardíaco. Ele também tinha obesidade e diabetes do tipo 2.

A morte dele foi registrada em um hospital de Larbert, na Escócia, perto de onde ele vivia. O artista deixou dois filhos, Spencer McMillan e Alice Mc Millan, frutos do antigo relacionamento com Rhona Gemmell.

O ator teve uma longa carreira na TV e no cinema britânico. Ele atuou em Freiras em Fuga, 007 – O Mundo Não é o Bastante e Harry Potter. Ele ainda recebeu o prêmio Bafta de Melhor Ator pelo personagem Fitz, na série Cracker.