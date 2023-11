Greve dos atores de Hollywood chega ao fim após quase quatro meses de paralisação

O Sindicato dos Atores de Hollywood, o SAG-AFRA, anunciou o fim da greve que durou quase quatro meses

Nesta quinta-feira, 9, foi anunciado que a greve dos atores de Hollywood chegou ao fim. O sindicato dos atores, o SAG-AFTRA, revelou que as negociações com os estúdios de cinema e streaming foram bem-sucedidas, dando fim à paralisação.

Após 118 dias de greve, quase quatro meses, o SAG-AFTRA aprovou em unanimidade o acordo proposto para dar fim à paralisação dos atores. Durante a greve, artistas não puderam participar de gravações e nem divulgarem as produções que estrelavam. A greve se encerra oficialmente à meia-noite (no horário americano) deste dia 9.

Uma postagem feita pela página do SAG-AFTRA nas redes sociais dava mais detalhes sobre as conquistas atingidas pela entidade: “Num contrato avaliado em mais de US$ 1 bilhão, alcançamos um acordo de âmbito extraordinário que inclui aumentos de remuneração mínima ‘acima do padrão’, disposições sem precedentes de consentimento e compensação que protegerão os membros da ameaça da IA”.

De acordo com a revista americana Variety, o acordo trouxe um aumento de 7% no salário-mínimo dos atores de Hollywood. A “ameaça IA” escrita na mensagem do sindicato refere-se ao receio que atores tinham de serem substituídos por Inteligência Artificial nas produções cinematográficas, com o acordo, os direitos de imagens desses artistas terão maior proteção.

A greve dos atores começou em julho, quando o SAG-AFTRA se juntou ao Sindicato dos Roteiristas. A greve dos escritores de TV e cinema encerrou-se em setembro deste ano. Foi a primeira vez em 60 anos que uma greve dupla ocorreu em Hollywood.

A partir de agora, diversos filmes e séries que estavam com suas produções paralisadas podem voltar às gravações. Um dos filmes mais aguardados do próximo ano, o musical Wicked, agora pode finalizar suas gravações.

Apesar do diretor John M. Chu ter revelado que a paralisação não afetaria muito a produção do filme, que será divido em duas partes e estrelará Ariana Grande e Cynthia Erivo, ele comemorou o fim de greve e anunciou a retomada da produção: “Vamos voltar ao trabalho!”.

Greve e Halloween!

Quando chegou o Dia das Bruxas no dia 31 de outubro, os atores ainda estavam em greve. Por conta disso, o SAG-AFTRA fez uma publicação controversa em que pedia para que seus membros evitassem algumas fantasias.

A recomendação era que os atores não se fantasiassem de personagens de atores famosos. Por exemplo, fantasias como Barbie (vivida por Margot Robbie), ou super-heróis da Marvel ou DC, que ficam conhecidos por seus atores.