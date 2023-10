Famosos de Hollywood não poderão se fantasiar como personagens no Halloween; entenda!

Os famosos de Hollywood não vão poder publicar fotos como personagens no Halloween por conta do Sindicato dos Atores

Nesta semana, foi anunciado que o Halloween dos famosos pode ser um pouco diferente do usual. Isso porque o SAG-AFRA, sindicado dos atores de Hollywood publicou em seu site oficial algumas orientações sobre como os artistas deverão passar o Halloween deste ano.

A grave do sindicato dos roteiristas acabou no dia 27 de setembro, durou 148 dias e se tornou uma das maiores greves de Hollywood. Porém, diferente dos roteiristas, os atores ainda não chegaram em um acordo com produtores e a greve segue.

Para chegar a um acordo com os produtores, o sindicado dos atores continua protestando e fazendo ações, como no Halloween. O pedido do SAG-AFRA, publicado no site pedia para que os artistas não se fantasiassem de personagens de atores famosos. Por exemplo, fantasias como Barbie (vivida por Margot Robbie), ou super-heróis da Marvel ou DC, que ficam conhecidos por seus atores.

A sugestão do sindicato é que os atores se fantasiem como figuras genéricas como zumbis, fantasmas ou bruxas. Outra possibilidade é que a classe dos artistas se vista de personagens de desenhos animados. Essas fantasias não remetem diretamente os trabalhos paralisados dos atores. Caso os atores optem por não seguir essas recomendações de fantasia, o SAG-AFRA pediu para que os artistas não postem fotos em suas redes sociais.

“Vamos usar nosso poder coletivo para enviar uma mensagem clara e alta aos nossos empregadores de que não promoveremos o seu conteúdo sem um contrato junto”, clamou o sindicato na publicação oficial.

Porém, a atitude não foi muito bem-vista por alguns atores. O ator Ryan Reynolds, conhecido por viver o anti-herói Deadpool e esposo da atriz Blake Lively, respondeu a notícia da atitude do sindicato com uma mensagem irônica. “Estou ansioso para gritar ‘fura-greve’ para a minha filha de 8 anos a noite toda. Ela não faz parte do sindicato, mas precisa aprender”, comentou.

É muito provável que grande parte da classe dos artistas acatem o pedido do sindicato. Isso porque furar a greve é um grande risco para os atores. Para fazer qualquer trabalho, os atores precisam ter a carteirinha do SAG-AFRA (como aqui no Brasil é necessário o DRT). Os “fura-greve” são expulsos do sindicato, e como consequência, perdem a carteirinha.

O sindicato dos atores publicou orientação para os artistas celebrarem

o Halloween - Reprodução: SAG-AFRA

I look forward to screaming “scab” at my 8 year old all night. She’s not in the union but she needs to learn — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 19, 2023

Polêmica!

Mesmo com os atores paralisados, as polêmicas em Hollywood continuam. Recentemente, a atriz Gwyneth Paltrow fez um tour por sua casa para uma revista americana e mostrou seu Oscar que ganhou em 1999. No vídeo, o maior prêmio do cinema estava como peso de porta no jardim da famosa.

O vídeo causou polêmica aqui no Brasil, isso porque o prêmio de Melhor Atriz de 1999 foi para Gwyneth, mas quem estava indicada na categoria era a brasileira Fernanda Montenegro. O peso de porta inusitado não foi bem-visto pelos brasileiros que criticaram a atitude nas redes sociais.