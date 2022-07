Gabriel Leone entra para o elenco de 'Ferrari', filme com Adam Driver

Ator Gabriel Leone vai viver o piloto Alfonso De Portago em cinebiografia da icônica escuderia, Ferrari

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 09h51

Tem novidade para os ferraristas na área! O ator Gabriel Leone (28), que ganhou destaque com a série Dom, do Prime Video, vai integrar o elenco da cinebiografia Ferrari.

Na trama, Gabriel Leone vai viver Alfonso De Portago, piloto da Ferrari que era um dos favoritos a vencer as mil milhas, mas teve um fim trágico em 57, quando morreu em um acidente brutal.

Ferrari vem com um elenco de peso. Ao lado de Gabriel Leone, Adam Driver (38) será Enzo Ferrari, e Penélope Cruz e Shailene Woodley serão as mulheres da vida de Enzo Ferrari, o fundador da icônica escuderia.

Segundo o site Deadline, o longa, que ainda não conta com muitas informações divulgadas, falará sobre a vida de Ferrari e as crises no relacionamento com Laura.

Ferrari é dirigido por Michael Mann e conta com o roteiro assinado por Troy Kennedy Marcon, inspirado no livro Ferrari: O homem por trás das máquinas.