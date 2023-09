Filme estrangeiro estrelado por Sophie Charlotte é aplaudido por sete minutos no Festival de Veneza

O longa-metragem 'The Killer', dirigido por David Fincher e estrelado por Sophie, teve uma ótima recepção em sua estreia na Itália

O filme 'The Killer', dirigido por David Fincher e estrelado pela brasileira Sophie Charlotte, empolgou o público no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Após a estreia neste domingo, 03, o longa foi ovacionado por cerca de sete minutos, de acordo com o site The Hollywood Reporter.

Além da brasileira, a produção do cineasta conta com Michael Fassbender e Tilda Swinton. Nenhum deles, no entanto, esteve presente no evento, por conta da greve do sindicato dos atores nos Estados Unidos.

Andrew Kevin Walker, que trabalhou com Fincher em um de seus maiores sucessos de crítica e público 'Clube Da Luta', é quem assina o roteiro do novo longa. A história é baseada em uma graphic novel francesa que acompanha um assassino a sangue-frio em crise: "Depois de errar um tiro fatal, um assassino luta contra seus empregadores e contra si em uma caçada internacional que ele insiste não ser pessoal", diz a sinopse.

Em entrevista à revista Glamour, a atriz disse que sua participação é pontual, mas foi o suficiente para ela ficar feliz. "Foi uma participação pontual, mas surreal ao ser dirigida pelo Fincher e contracenar com Michael Fassbender. Estou curiosa, não sei aonde isso vai me levar. Sei que tenho memórias impagáveis e especiais. Uma validação, de certa forma, de entendimento de que o que fazemos por aqui se comunga por lá".

Apesar de ser a grande estreia globalizada de Sophie Charlotte, o longa não é sua primeira produção internacional. A atriz protagonizou a primeira série em língua inglesa da Globo, “O anjo de Hamburgo”, no papel de Aracy, companheira do escritor Guimarães Rosa (Rodrigo Lombardi).

No Rotten Tomatoes, a produção abriu com 88% de aprovação, com nota 7.60/10 baseada em 16 avaliações até o momento. No Metacritic, o longa alcançou uma pontuação de 75/100, com base em 13 avaliações. 'The Killer' tem estreia prevista para o dia 10 de novembro.