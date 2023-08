Estrela do filme de Ângela Diniz, Isis Valverde reflete: ''Tocar uma ferida aberta''

Protagonista do filme sobre Ângela Diniz, Isis Valverde divulga trailer e fala sobre interpretar a socialite, assassinada em 1976, nos cinemas

Com previsão de estreia para o dia 31 de agosto, o filme Ângela conta a história da socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), brutalmente assassinada em 1976. A atriz Isis Valverde, protagonista do longa nos cinemas, divulgou o trailer e falou sobre interpretar a personagem.

A produção tem direção de Hugo Prata e trará os últimos meses de vida de Ângela, vítima de um crime de feminicídio pelo seu então companheiro, Raul Street, o "Doca Street", vivido pelo ator Gabriel Braga Nunes.

O crime aconteceu em 1976, em uma casa na Praia dos Ossos, que fica na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e teve grande repercussão na época, mobilizando movimentos feministas, com o famoso slogan "quem ama, não mata".

"Ângela Diniz vive através da voz de todas as mulheres que clamam por justiça, hoje e sempre! Cerca de um ano atrás mergulhei em uma das jornadas mais marcantes e profundas de toda a minha carreira como atriz. Interpretar um personagem não se trata apenas de memorizar palavras e ficar diante das câmeras. É sobre entrar no âmago de seu corpo, sua alma, suas dores, memórias e angústias. E quando este é inspirado em alguém real, os desafios aumentam exponencialmente. Abordar o feminicídio é como tocar uma ferida aberta, que não encontra a cura", iniciou a famosa em post no Instagram.

Em seguida, Isis falou sobre os dados de violência contra a mulher e casos de feminicídio no Brasil. "Todos os dias mulheres continuam perdendo a vida nas mãos de homens que se escondem atrás de diversas desculpas, como por exemplo a “defesa da honra”. Como isso pode ser tolerado? Entretanto, parece que nossos esforços têm gerado algum impacto, visto que esse mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a *”defesa de honra”* como ilegal em casos de violência doméstica, finalmente chamando a realidade pelo seu verdadeiro nome: FEMINICÍDIO. Isso reforça a verdade por trás de histórias como a da Ângela, Marielle Franco, Eliza Samudio e tantas outras", continuou.

"Nosso filme não é apenas mais uma produção cinematográfica. É uma urgência, um clamor por justiça e um grito de resistência. Convido a todos a se unirem a nós na estreia de “Angela”, que acontecerá em 31 de agosto, em todos os cinemas do Brasil. Lembrem-se: vocês não estão sozinhas. Para denúncias, liguem 180. Juntas somos mais fortes!", concluiu ao legendar o vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde revela curvas tatuadas e dá show de beleza

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Recentemente, a famosa aproveitou que estava toda produzida para um ensaio e fez cliques com a câmera de seu celular no local.

Usando um o maiô preto, aberto na lateral, a musa revelou suas curvas esculturais com tatuagem. Na costela, Isis Valverde mostrou as máscaras de teatro que tem tatuadas e no cantinho superior da coxa, uma palavra.

Fazendo poses no espelho, atriz esbanjou seu corpaço torneado e deu um show de beleza natural. "Shooting day", falou sobre o dia de fotos no Rio de Janeiro. É bom lembrar que ela está morando a maior parte do tempo nos EUA com o filho, Rael Valverde Resende, fruto do casamento vivido com o modelo André Resende.