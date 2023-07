Emily Blunt, estrela de 'O Diabo Veste Prada', revela que vai dar tempo na carreira

Casada com o ator John Krasinski, Emily Blunt vai dar uma pausa para ficar com filhas

A atriz Emily Blunt revelou estar em meio a um período sabático para ficar com suas filhas, Hazel (9 anos) e Violet (7 anos). Estrela de sucessos como ‘O Diabo Veste Prada’ e ‘O Retorno de Mary Poppin’, a estrela falou sobre a interrupção temporária de sua carreira em participação no podcast ‘Table for Two’. Ela deu a entrevista em meio à divulgação de ‘Oppenheimer’ (2023), protagonizado por ela e Cillian Murphy.

“Não estou trabalhando esse ano”, disse Blunt. “Eu trabalhei bastante no ano passado e a minha mais velha está com nove, então estamos no último ano de um dígito só”, começou a atriz.

“Acho que tem alguns marcos em suas rotinas que são importantes com elas tão pequenas. Coisas do tipo, ‘você vai me acordar?’, ‘você vai me levar para a escola?’, ‘você vai me buscar?’, ‘você vai me colocar na cama?’. E eu preciso estar lá para elas. Sinto isso nos meus ossos”.

Ela contou na mesma entrevista que adotou um cachorrinho recentemente: “Nós resgatamos um filhotinho absolutamente lindo… Eu não queria um cachorro, mas as crianças insistiram e o John animou. Não me importo acordar cedo com o filhote, porque aí eu e o John podemos conversar pela manhã, botar o papo em dia antes das meninas acordarem e tudo mais”.

As duas filhas de Blunt são fruto de seu casamento com o ator John Krasinski, astro da série ‘The Office’. Os dois comemoraram recentemente 13 anos de troca de alianças. Eles trabalharam juntos nos dois 'Um Lugar Silencioso' - protagonizados pela atriz e dirigidos pelo ator.

Em outra entrevista recente, ela disse que não quer que as filhas sejam atrizes: “Eu fico nervosa quando as pessoas me dizem, ‘minha filha quer ser atriz’. Minha vontade é dizer: ‘não deixe!’. Porque é uma indústria muito difícil e com muitas possíveis decepções. Muita gente diz para não levar as coisas para o lado pessoal, mas é completamente pessoal, principalmente quando você é julgada por sua aparência. Então você também precisa encarar esse tipo de coisa”.