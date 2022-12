Elle Fanning assume namoro com ator 13 anos mais velho

Romance entre Elle Fanning e Max Minghella eram boatos desde 2018, mas sempre despistados pelos atores

Na noite da última quinta-feira, 15, a confirmação dos boatos de que a atriz Elle Fanning (24) e o ator Max Minghella (37) estavam namorando veio! Com o começo dos rumores datando para o ano de 2018, a confirmação, 4 anos depois, veio durante o lançamento do musical “Babilônia”, que conta com o ator no elenco.

Max Minghella e Elle Fanning, que têm 13 anos de idade de diferença, foram vistos de mãos dadas no tapete vermelho do musical dirigido por Damien Chazelle, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A revelação do romance fez a alegria dos fãs.

Os pombinhos se conheceram durante a produção do filme “Espírito Jovem”, em 2018, longa dirigido pelo ator de “The Handmaid’s Tale”, protagonizado por Elle. Os dois já foram até flagradas juntos por fotógrafos, publicando fotos nas redes sociais, mas sempre como “bons amigos”. Minghella também é conhecido por seu trabalho em filmes como "A Rede Social". Enquanto a irmã de Dakota Fanning, por filmes como "Malévola".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elle Fanning (@ellefanning)

Elle Fanning desmaia durante Festival de Cannes por conta do vestido apertado: ''Muito apertado''

Em 2019, a estrela principal do filme da Disney, “Malévola” deu um baita de um susto no público do Festival de Cinema de Cannes, quando desmaiou durante o jantar da premiação. O diretor do festival, Thierry Fremaux, havia acabado de apresentar o ator François Civil no palco quando a atriz desmaiou e caiu da cadeira, ao lado de sua irmã, Dakota Fanning. A cerimônia chegou a ser interrompida por alguns minutos, enquanto Dakota e o ator Colin Firth ofereciam ajuda para a mulher. Elle publicou na noite do mesmo dia, no Instagram, uma foto tranquilizando os fãs. "Tive um feitiço de desmaio esta noite em meu vestido Prada de baile de formatura da década de 1950, mas está tudo bem", escreveu à época, ao lado da hashtag "vestido muito apertado".