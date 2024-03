De entrevistas ao tapete vermelho: veja a rotina de Messi, cachorro do Oscar

O Border Collie, Messi, participou do filme 'Anatomia de uma Queda', de Justine Triet, virou uma sensação na web e foi convidado para a premiação

Depois de sua participação no longa ‘Anatomia de uma Queda’, o border collie, Messi virou sensação entre os internautas que fizeram até uma campanha para a estrela fazer uma cãominhada pelo tapete vermelho da cerimônia do Oscar, que aconteceu neste domingo, 10.

O mais novo astro de Hollywood tem seu dia a dia registrado nas redes sociais por sua tutora, Laura Martin Contini, que mostrou todos os bastidores da estadia dele nos Estados Unidos! Messi e Laura, que vivem em Paris, na França, viajaram na primeira classe,os dois conheceram pontos turísticos da Costa Oeste, como a calçada da fama - onde urinou na estrela de Matt Damon -, o letreiro de Hollywood e Venice Beach.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Martin Contini (@lauraandmessi)

Além disso, a dupla foi entrevistada por Jimmy Kimmel, além de diversas outras revistas, nos Estados Unidos, depois dos compromissos de Messi ao assistir à premiação. Laura explicou que atenção que ela e Messi receberam em sua vinda aos Estados Unidos é "muito mais do que o esperado", e que "provavelmente é a maior conquista neste campo de trabalho".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Academy (@theacademy)

Ela contou também que a surpresa veio durante o Festival de Cannes, quando Messi ganhou o "Palm Dog" (prêmio não oficial), por sua atuação como Snoop.

Messi recebeu até um crachá especial para entrar na premiação do Oscar e em seu perfil, há registros do pet sendo tietado por Ryan Gosling, Billie Eilish, Olivia Wilde e até Bradley Cooper - que rendeu diversos memes na internet por ter sua performance comparada com a de Messi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Views (@viewsfrance)

A treinadora disse, no entanto, que a preparação de Messi para atuar é intensa: ele teve que se acostumar com a rotina de produção, além de receber treinos para algumas cenas específicas do longa, especialmente quando o animal teve que se "fingir de morto", paralisando a língua e o corpo.

Ela compartilhou, em suas redes sociais, os bastidores da presença do cão no Oscar, mostrando também como foi filmado o icônico momento em que Messi aplaude Robert Downey Jr. por sua estatueta como Melhor Ator Coadjuvante. Segundo ela, as "palmas" e a presença de Messi foram gravadas antes da cerimônia, para não estressá-lo.