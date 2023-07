Conclusão sobre a morte misteriosa de Julian Sands é revelada

Autoridades chegam à conclusão após encontrarem os restos mortais do ator Julian Sands cerca de seis meses após o desaparecimento dele

A morte do ator Julian Sands segue envolta em mistério. Ele desapareceu em janeiro deste ano após sair para uma caminhada na natureza, que era uma atividade que ele fazia com frequência. Porém, o corpo dele só foi localizado em junho deste ano, quando já estava em um estado avançado de decomposição. Nesta segunda-feira, 24, a revista People divulgou qual foi a conclusão das autoridades sobre o caso .

O Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino informou que o atestado de óbito do artista foi emitido com a causa da morte como 'indeterminada'. Isso porque os legistas não puderam definir como ele morreu por causa do grau em que os restos mortais foram encontrados. “Foi considerada indeterminada devido ao estado do corpo e isso é comum quando se trata de casos desse tipo”, informaram.

O corpo do artista foi encontrado por outros aventureiros que foram fazer uma caminhada na naturea do Mount Baldy, na Califórnia, em 24 de junho. No dia 27 de junho, as autoridades identificaram o corpo como sendo do ator Julian Sands.

Na época, a agente dele, Sarah Jackson, falou sobre a morte do ator. “Julian era um grande amigo e cliente. Ele escolheu projetos interessants que eram importantes para ele e era adoravo por todos que trabalharam com ele. Ele era um alpinista apaixonado e sabemos que ele morreu em um lugar que amava, fazendo o que amava. Estamos cheios das mais belas memórias”, disse ela.

Julian Sands deixou três filhos: Henry, da relação com a jornalista Sarah Sands, e Natalya e Imogen, da relação com a autora Evgenia Citkowitz.

Morte de Tony Bennett

O cantor Tony Bennett, que ficou mundialmente conhecido por suas músicas românticas, faleceu aos 96 anos de idade. De acordo com o jornal The New York Times, ele partiu no dia 21 de julho, na cidade de Nova York, Estados Unidos. A morte dele foi confirmada por sua representante, Sylvia Weiner, mas a causa ainda não foi divulgada.

O artista vivia com a doença de Alzheimer desde 2016, mas a notícia só foi dada aos fãs em 2021 pela esposa dele, Susan Bennett, em uma entrevista. Ele passou vários anos se apresentando nos palcos com o problema de saúde. Porém, o seu último show foi em 2021, quando ele subiu ao palco com Lady Gaga no Radio City Music Hall para o show 'One Last Time'.