Charles Paraventi festeja ótima fase na carreira e diz que até precisou negar trabalho na Netflix

Charles Paraventi comemora a gravação do filme 'O Pantano do Morto' e revela o motivo para ter recusado projeto na Netflix

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 16h34 - Atualizado às 16h48

O ator Charles Paraventi está com a agenda lotada de trabalhos e muito feliz com seus novos projetos. “Estou vivendo, sem sombra de dúvidas, o melhor momento da minha carreira. São diversos trabalhos acontecendo, o que me deixa muito feliz e realizado!”, disse ele.

O artista está no elenco do filme O Pantano do Morto, que é uma produção brasileira com investimento estrangeiro e que foi feito com a tecnologia do CGI. “Foi um orgulho imenso fazer a empreitada brasileira. Principalmente por ser o primeiro SyFy terror em CGI totalmente produzido no Brasil. O diretor Cláudio Ellovich está de parabéns, o elenco é maravilhoso, tem Marat Descartes, Lourenço Mutarelli, Alexandre Rodrigues... Foi para mim um grande orgulho”, disse ele.

Além disso, ele fez uma participação na novela Todas as Flores, do Globoplay, também gravou o filme Meu Cunhado É Um Vampiro, com Leandro Hassum, e fez o filme Tudo ou Nada. Além disso, ele também vai gravar o filme Rodeio Rock, que tem Lucas Lucco, Carla Diaz e Sérgio Loroza no elenco.

Com tantos trabalhos, ele não conseguiu aceitar um novo trabalho na Netflix por não ter conseguido um espaço na agenda. "Eu não pude aceitar um trabalho específico na Netflix, pois estava com muitos compromissos. O Serrote era um meliante engraçado ao lado do Leandro Hassum, mas eu já havia feito um outro filme na Netflix, “Meu cunhado é um vampiro”, também com o Hassum. Eu não queria fechar essa porta, mas infelizmente (ou felizmente) eu estava lotado de trabalho e, graças a Deus, a porta está sempre aberta", garantiu.

Veja as fotos de Charles Paraventi nos bastidores do filme O Monstro do Pântano:

Fotos: Jander Inocente