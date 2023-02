Celibato! John Travolta fez voto após morte de sua esposa, Kelly Preston

Após a morte de sua esposa, Kelly Preston, o viúvo, John Travolta, fez voto de celibato e não chega nem a olhar para outras mulheres

O ator John Travolta (69) fez um voto de celibato após a morte de sua esposa, Kelly Preston, em 2020. Kelly faleceu devido a um câncer de mama, e segundo um amigo do ator, ele teria feito um voto de celibato após o trágico acontecimento.

Segundo o amigo do ator: "John ainda se considera casado e diz que permanecerá leal a Kelly até o dia em que morrer". Ele ainda acrescentou que o maior galã dos cinemas não chega nem a "olhar" para outras mulheres. Os outros amigos de John tentam o incentivar o ator a namorar e se relacionar com outras mulheres novamente, mas ele se recusa.

A fonte ainda conta: "Ele fala sobre Kelly constantemente. Suas vidas estavam tão entrelaçadas que é muito difícil para ele continuar. Kelly sempre será a única mulher para ele. É triste, mas ele fez um voto de celibato pelo resto de sua vida. Ele simplesmente não consegue pensar em se apaixonar novamente. Ele diz que seria uma traição à memória de Kelly".

Apesar da morte do filho mais velho e da esposa, John têm dois filhos e uma família cheia de amor.

A família é atualmente composta de Ella (12), filha do ator, e Ben (12). O amigo do ator contou sobre a relação do pai coruja com os filhos: "As crianças são tudo para ele. Se não fosse por elas, é difícil saber o que ele faria".

A fonte também falou sobre o luto que John sente sobre a perda de seu filho Jett, que tinha 16 anos quando sofreu um acidente doméstico. O adolescente estava viajando de férias com sua família, quando escorregou em uma banheira, bateu sua cabeça e convulsionou, morrendo em seguida.

"John nunca parou de lamentar [a morte de] Jett e agora que ele perdeu Kelly, trouxe toda aquela dor à tona novamente", disse outra fonte. "Ele fala sobre querer se reunir com eles na próxima vida."