'Casamento Armado': Confira três curiosidades do filme com Jennifer Lopez

O último filme da atriz e cantora Jennifer Lopez conta com a atriz brasileira Sônia Braga e muitos outros detalhes imperdíveis!

A cantora e atriz Jennifer Lopez protagonizou o filme 'Casamento Armado', dirigido por

Jason Moore e disponível via streaming Amazon Prime. Com uma proposta de comédia romântica cheia de ação, o filme chamou muita atenção nas redes sociais com opiniões polêmicas e uma nota de apenas 5,4 na opinião popular do IMDB. Mas há alguns detalhes no longa que chamaram muita atenção:

O filme tem uma atriz brasileira

Sim! O longa conta com a a participação da atriz brasileira Sônia Braga, que foi elogiada por J.Lo por sua atuação. Em uma entrevista a Hugo Gloss, na première, Jennifer exaltou a brasileira. Na história, Sônia interpreta a mãe de Jennifer, e as duas já haviam trabalhado juntas no filme "Cidade do Silêncio", de 2007. No evento de lançamento do novo filme, Jennifer falou sobre a beleza de Sônia: "Tivemos esse elenco incrível com Josh [Duhamel] e Sônia Braga, meu Deus, ela interpreta minha mãe e ela é tão linda! Ela é uma atriz absurdamente incrível...", declarou.

O vestido de noiva é de grife

O vestido usado pela personagem Darcy, interpretada por Lopez, é de uma grife chamada Galia Lahav, e foi comparado pelo figurinista com um traje de super-herói, por contar com 20 a 30 camadas de rede elástica, como um traje, possibilitando que a famosa se movimentasse com mais liberdade. Ao todo, foram usados 28 vestidos diferentes no filme, todos feitos à mão.

Jennifer Lopez quase caiu de penhasco nas gravações

Em uma entrevista ao BuzzFeed, a famosa revelou que durante uma das tomadas do longa, onde ela e Josh tinham de fazer uma acrobacia, ela quase se acidentou: "Eu e Josh ficamos muito bons nisso. Especialmente quando estávamos algemados juntos e tínhamos que fazer todas aquelas coisas malucas. Exceto pela única vez em que quase caí do penhasco. Isso não foi divertido".