Briga toma conta de sessão de Barbie nos cinemas e viraliza

Problema começou após avó achar que jovem teria ofendido sua neta e partir para a agressão

A internet pegou fogo nesta segunda-feira, 24, por conta do que aconteceu durante uma sessão do filme Barbie, de Greta Gerwig, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. De repente, o público presente viu uma briga acontecendo dentro do cinema de um shopping no Brasil e, em um vídeo que viralizou, pode-se ver uma mulher empurrar de forma violenta outra, mais jovem, depois que o longa acabou, fazendo com que ela caísse no chão.

“Não almoçou não? Ela estava ofendendo minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!”, disse a mulher que empurrou a outra. As duas mulheres foram separadas por outras pessoas que estavam presentes na sessão, enquanto tocava What Was I Made For?, de Billie Eilish, de fundo, música que faz parte da trilha sonora do filme e que toca durante os créditos.

Tudo foi registrado por uma usuária da rede social de vídeos curtos, TikTok, e de forma rápida, viralizou por toda internet. “Mano, o empurrão”, disse um usuário do Twitter. “E tudo isso depois dessas cacuras assistiram 2 horas de filme que trata sobre a união entre mulheres e feminismo”, ironizou uma outra pessoa. “Inspiradas pela sororidade do filme”, debochou uma terceira internauta.

gente tava quase saindo da sessão de barbie e aconteceu essa briga do nada com wwimf de fundo, a divulgação pesadíssima💥💥💥pic.twitter.com/d3hCsbz4PJ — evinha pica ★ (@laursbills) July 24, 2023

Greta Gerwig, diretora de Barbie, revela estar apavorada com novo trabalho

Até os grandes cineastas têm medo! Durante uma entrevista para o Inside Total Film Podcast, a diretora e roteirista de Barbie, Greta Gerwig, revelou estar apavorada para seu novo projeto. Em breve, ela irá comandar o reboot de As Crônicas de Nárnia, na Netflix.

A produção vai resgatar as histórias escritas por C. S. Lewis, que já venderam mais de 120 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesta nova versão, Greta irá dirigir pelo menos dois filmes da nova versão da franquia de sucesso. Contudo, quando questionada se sua visão sobre o universo de Nárnia seria tão incrível quanto fez em Barbie, a diretora contou que não sabia.