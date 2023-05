Arnold Schwarzenegger parabeniza Clint Eastwood pela chegada dos 93 anos

Lenda do cinema, Clint Eastwood, famoso por filmes de faroeste, celebra 93 anos de idade

Nesta quarta-feira, 31, a lenda do cinema mundial, o ator e diretor Clint Eastwood (93) celebra a chegada de seus 93 anos de idade. O famoso, muito conhecido por filmes como Menina de Ouro, Gran Torino, Os Imperdoáveis, O Bom, O Mau e O Feio, entre muitos outros filmes, ganhou um parabéns para lá de especial.

Em suas redes sociais, o ator Arnold Schwarzenegger (75), conhecido por clássicos como Exterminador do Futuro, parabenizou o amigo, com um clique raro deles curtindo um passeio durante uma temporada de esqui na neve.

“Feliz aniversário, Clint! Você me inspirou, me orientou e é um amigo maravilhoso. Aos 93 anos, você prova que os heróis não se aposentam – eles recarregam. Você é uma lenda”, escreveu o ex-governador da Califórnia, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Arnold Schwarzenegger revela uso de anabolizantes: ‘100 miligramas por semana’

Há poucos dias, o ator Arnold Schwarzenegger revelou durante uma entrevista que usou anabolizantes. O ex-governador da Califórnia revelou que passou dos limites para alcançar o tão sonhado corpo perfeito. Segundo o ator, os esteróides não eram ilegais até o congresso norte-americano aprovar a Lei de Controle de Esteróides e Anabolizantes, no ano de 1990. Então, o fisiculturista usava pelo menos 100 miligramas por semana de Testosterona e Dianabol.

“O culturismo sempre foi considerado um esporte seguro. Mas agora não é. Agora as pessoas estão morrendo, estão morrendo por causa de overdoses de drogas e não sabem o que diabos estão fazendo. Eles estão ouvindo charlatães”, começou o ator, alegando que, mesmo que tudo sendo supervisionado por um médico, ele compreende que não é saudável. “Estamos em um momento em que sempre procuramos a maneira fácil de ganhar dinheiro, a maneira rápida de ficar rico, a maneira fácil de ser um influenciador. Sempre que você abusar do corpo, vai se arrepender. Então, só quero que os jovens saibam que vi pessoas fazendo transplantes de rim e sofrendo tremendamente com isso”, finalizou.