Anya Taylor-Joy aparece com Malcolm McRae no Globo de Ouro

A atriz Anya Taylor-Joy apareceu no tapete vermelho do Globo de Ouro com seu namorado, o músico Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy apareceu no Globo de Ouro acompanhada! A famosa já se tornou conhecidíssima por sua atuação impecável em filmes como "Menu", "A Bruxa", "Noite passada em Soho", "Fragmentado", e protagonizar a série "Gambito da Rainha". No tapete vermelho do Globo de Ouro 2023, que aconteceu na última terça-feira, 10, a estrela de cinema apareceu ao lado do músico Malcolm McRae e os dois trocaram beijos em frente as câmeras.

Os dois tornaram o romance público em 2021, mas são muito reservados e aparecem poucas vezes juntos. Apesar de não ter nada confirmado ainda, Anya pareceu com um anel de diamantes no dedo anelas esquerdo a alguns meses atrás. Porém, ainda não se tem nenhum posicionamento sobre algum pedido de casamento.

Na frente das câmeras, os dois entraram em cena de mãos dadas e ainda trocaram beijos em frente aos paparazzis!

Look de luxo? Anya Taylor-Joy arrasa no tapete vermelho!

A famosa usou um conjunto de top e saia longa da grife Dior- marca a qual é embaixadora da moda e beleza mundial- em um tom amarelo e tecido reluzente. As joias escolhidas foram da grife Tiffany & Co., e deixou os cabelos platinados e longos soltos. Anya ainda usou uma maquiagem leve com glow e um blush rosado. Já Malcolm usou um terno preto alinhado e um lenço.

Anya foi ao evento pela indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, pela sua atuação em "O Menu". O último filme da atriz lançado tem como gêneros o terror e comédia, e apesar de ter entrado em cartaz no final de 2022, saiu antes do previsto porque entrará em breve para o cartaz do streaming Star+.

Esta é a terceira indicação da famosa ao Globo de Ouro. Em 2021, ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Série Limitada, Antologia ou Filme para Televisão por "Gambito da Rainha"