Alec Baldwin é processado pela família de Halyna Hutchins, morta em set

Ator Alec Baldwin está sendo processado por negligência, assim como outras pessoas da produção de 'Hust'

O ator Alec Baldwin está sendo processado, com outras pessoas da produção do filme, pela família da diretora cinematográfica Halyna Hutchins. Ela morreu após ser atingida acidentalmente com uma bala disparada no set de filmagem do filme 'Rust', em 21 de outubro de 2021.

A advogada Gloria Allred anunciou uma coletiva de imprensa para falar do processo nesta quinta-feira, 9, segundo informações da Fox News. Ela representa a irmã e família da diretora.

Segundo documento que o TMZ teve acesso, a equipe jurídica alega que a produtora de armas Hannah Gutierrez-Reed deveria ser a única a manusear a pistola, e não o assistente de direção David Halls.

Eles ainda afirmam que Baldwin "não pode se esconder" atrás do argumento de Halls de que a arma estava fria, já que como veterano do cinema, deveria ter pedido que a arma fosse testada por outros ou por ele mesmo.

A defesa da família também afirma que a cena em questão não exigia que a arma fosse engatilhada ou disparada. Além disso, alegam que não havia vidro de acrílico suficiente que garantisse a segurança da diretora. Ainda não se sabe o valor que estão cobrando no processo.

Alec Baldwin está sendo processado pelo estado

Vale lembrar que Alec também está sendo processado por "homicídio involuntário" pelo estado do Novo México, onde o filme foi gravado, também por não ter testado a arma e por supostamente não ter prestado atenção no treinamento.