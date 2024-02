Um palácio! Eliezer choca com detalhes excêntricos em mansão com Viih Tube

Lago, cachoeira, mini praia, esquibunda e muito mais! Eliezer surpreende seguidores ao dividir detalhes luxuosos da nova mansão com a esposa, Viih Tube

Após meses de reformas, Viih Tube e Eliezer estão em processo de mudança para sua nova mansão, localizada na região da Granja Viana, em São Paulo. Nas redes sociais, o influenciador surpreendeu ao compartilhar os detalhes mais fascinantes de seu novo lar. O imóvel impressiona pelo seu tamanho e variedade de áreas de lazer excêntricas.

Através do feed de seu perfil no Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil decidiu acabar com a curiosidade dos seguidores e dividiu um pequeno tour pela residência. Mas, desta vez, o empresário e influenciador focou apenas em mostrar curiosidades sobre seu novo imóvel, a começar pelo closet gigantesco de sua esposa.

Eliezer, que possui um armário menor, destacou a injustiça ao revelar que, além do closet compartilhado, sua esposa também possui um quarto inteiro para guardar suas roupas. "Temos que rever issoaí", brincou. Mas as ‘desavenças’ não param por aí. Ele também contou que quase se separou da esposa por causa de um cômodo.

É que o casal discorda do tamanho da nova brinquedoteca da filha, Lua di Felice, que está prestes a completar um aninho. Eliezer mostrou o cômodo gigantesco que ainda está em construção e explicou que Viih queria que ele fosse ainda maior: “Sim, gente, a briga foi porque minha esposa achou pequeno”, ele desabafou em tom de brincadeira.

E olha que essa não foi a única exigência diferentona de Vitória! Em seguida, o empresário explicou que a influenciadora pediu para que a casa tivesse um morro para a família brincar de esquibunda durante o verão. Por isso, os pedreiros estavam escavando um mini barranco, que fica perto do lago da família, na área externa da residência luxuosa.

Isso mesmo! Viih também dispensou a antiga piscina da mansão e quis que a filha tivesse acesso a um lago com direito a cachoeira e tudo. Até uma mini praia artificial foi construída para atender aos requisitos da influenciadora. Eliezer contou que também teve a oportunidade de palpitar e por isso, o imóvel ainda conta com cinema a céu aberto, além de uma sala interna caso chova.

Para finalizar, o empresário revelou que sua mansão possui um spa com pedras trazidas diretamente da Indonésia e que a casa contará com energia solar. Na legenda, ele destacou que esses foram os motivos que quase transformaram o novo palácio em uma separação: “Porque ninguém me falou que obra em casa dá quase divórcio?”, ele brincou.

Eliezer registrou primeiros passos da filha:

Além de estar radiante com a nova mansão da família, o ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite da última terça-feira, 27, para celebrar uma conquista importante da filha, Lua Di Felice, de 10 meses. A menina, fruto de seu relacionamento com a ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube, deu seus primeiros passinhos e o papai babão registrou tudo!