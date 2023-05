De Alok a Ana Hickmann, veja os banheiros mais luxuosos das celebridades

Banheiro de Ana Hickmann tem cerca de 120 metros quadrados

A casa das celebridades sempre desperta curiosidade dos fãs por serem cheias de detalhes e toques luxuosos em todos os cômodos. Um local que é pouco exibido é o banheiro, porém, ele também carrega muita criatividade. Confira a seguir como são os banheiros de celebridades como Alok, Ana Hickmann e mais.

A casa de Ana Hickmann já deu muito o que falar por sua extensão e luxuosidade . O banheiro não ficou de fora da atenção especial na hora de construir e possui 120 metros quadrados. O cômodo, que ela divide com o marido, Alexandre Correa, conta com uma penteadeira, banheira feita sob medida para o casal, pia, chuveiro e dois vasos sanitários.

Outra famosa que também deu um toque especial no banheiro foi a atriz Deborah Secco. A mãe de Maria Flor tem um banheiro sem paredes na suíte principal de sua casa, fazendo com que o cômodo seja uma extensão. O chuveiro tem um vidro transparente e o ambiente integrado ao quarto possui também uma banheira de hidromassagem.

Já o DJ Alok e sua esposa, Romana Novaes, decidiram fazer o banheiro com uma vista privilegiada da cidade de São Paulo, onde vivem atualmente. O banheiro dos pais de Ravi e Raika tem uma banheira ao lado de uma grande janela que dá para a vista da cidade. Além disso, o cômodo é todo trabalhado em tons de branco.

A influenciadora fitness Maíra Cardi também deixou o básico de lado ao construir seu banheiro. Noiva de Thiago Nigro, o Primo Rico, ela criou um jardim vertical em uma das paredes do cômodo e pendurou um lustre luxuoso no teto. A banheira fica no centro do ambiente, com um chão todo de pedrinhas e uma grande janela.

CONFIRA FOTOS DOS BANHEIROS DOS FAMOSOS:

