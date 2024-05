Caio Blat revela verdadeiro motivo para colocar mansão à venda

Caio Blat tenta vender uma mansão milionária no Rio de Janeiro. Saiba o motivo da venda e veja as fotos do local luxuoso

O ator Caio Blat colocou à venda sua mansão no Rio de Janeiro há alguns anos, mas o local ainda segue disponível para ser comprado. Agora, ele contou o motivo para ter decidido vencer a propriedade.

A casa está anunciada por R$ 4,5 milhões, fica no Itanhangá, com vista para a Mata Atlântica e a Barra da Tijuca. O ator contou que quer vender a casa para começar uma nova fase em sua vida.

"Esta casa foi um grande sonho da minha vida. Eu sou louco por arquitetura. Construí durante muitos anos, me dediquei junto com a Maria Ribeiro. Eu era casado com ela. Moramos lá, tivemos filho (Bento, de 14 anos), fomos felizes. Mas, depois que a gente se separou, a gente saiu de lá, é uma casa muito grande. Ela tem funcionado bem para locação (numa plataforma de locação, uma diária num fim de semana sai a cerca de R$ 1.750 em junho). Tem várias filmagens, programas da TV são feitos lá, videoclipes... É uma casa que está sempre sendo alugada. Tenho muita vontade de vender para começar um outro momento da minha vida. Então, estou super afim de vender esta casa", disse ele à Coluna Play, do Jornal O Globo.

E completou: "É uma casa que tem características especiais. Fica bem no alto do morro, é toda aberta para a mata. Precisa de um morador com uma cabeça diferente mesmo. Não é uma casa simples".

O terreno foi comprado por ele aos 18 anos de idade e o projeto da casa foi feito pelo arquiteto argentino Jorge Mario Jáuregui. Inclusive, a propriedade está disponível para aluguel por temporada em um site do ramo e também é alugada para gravações de programas de TV e clipes.

Mansão de Caio Blat - Foto: Reprodução/Airbnb

Mansão de Caio Blat - Foto: Reprodução/Airbnb

Mansão de Caio Blat - Foto: Reprodução/Airbnb

Mansão de Caio Blat - Foto: Reprodução/Airbnb