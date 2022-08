Apresentadora Ana Paula Araújo mostra um pouco de sua sala de casa

Apresentadora da Globo, Ana Paula Araújo, registrou momento de trabalho em casa e revelou um pouco de seu cantinho

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 12h23

A apresentadora Ana Paula Araújo (50), do Bom dia Brasil, mostrou um pouco de seu lar nesta quarta-feira, 24, ao compartilhar alguns cliques trabalhando em casa.

Sentada em um dos sofás de sua sala, a jornalista global surgiu com o notebook no colo fazendo o home office. "Hoje o trabalho é em casa. Boa quarta, gente", disse ela na legenda.

Pelos registros foi possível ver um pouco da decoração do cantinho, de paredes claras, mas com quadros em tons de verde. Seguindo esse padrão, o sofá também de cor clara foi combinado com almofadas de tons terrosos.

Concentrada na tela, usando óculos de grau e pouca maquiagem, Ana Paula Araújo protagonizou os cliques e recebeu elogios. "Está linda", admiraram os seguidores. "Belíssima", disseram outros.

Ana Paula Araújo mostra momento de sua intimidade na sala de casa

Recentemente, em um domingo, Ana Paula Araújo acabou revelando mais um pouco de sua sala com televisão. Nos registros, ela apareceu um sofá mais escuro mexendo no celular.

