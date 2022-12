Ana Paula Siebert encanta a web ao mostrar sua árvore de natal com decoração rosa

A influenciadora digital Ana Paula Siebert contou que sempre quis o décor de fim de ano nesse tom

A influenciadora digital Ana Paula Siebert (34) mostrou a decoração de Natal da sua casa nas redes sociais e encantou a web, nesta quarta-feira, 30.

Casada com o empresário Roberto Justus (67) ela escolheu uma árvore com decoração em rosa. "Nossa decor de Natal para vocês, tudo feito com muito carinho", legendou na publicação.

"Não sei se admiro a árvore ou essa menina linda que é a Vick ,que encanto de criança", comentou uma seguidora.

"Tudo muito lindo, mas a Vick rouba toda cena...como ela é inteligente e desinibida", disse outra. "Lindíssimas você e sua filhinha e decoração de Natal, maravilhosa, perfeita", continuou mais uma.

Após anúncio de câncer de Roberto Justus, Ana Paula Siebert mostra a família reunida: ''Sempre juntos''

Após Roberto Justus ser diagnosticado com câncer, Ana Paula Siebert compartilhou um momento em família. Ela postou uma foto em que aparece ao lado do marido, da filha do casal, Vicky (02) e das outras duas filhas do empresário, Fabiana Justus (36) e Rafa Justus (13).

"Juntos sempre. Família", disse Ana Paula na legenda sobre o apoio no momento delicado. Nos comentários da postagem, a família recebeu o carinho dos seguidores.

"Já deu tudo certo... Deus no comando", "Que o Roberto se recupere logo", "Lindos que o Roberto Justus se recupere rápido", "Família linda e abençoada", desejaram os admiradores.

Roberto Justus revelou também pelas redes sociais, que operou de um câncer na bexiga e iniciou a quimioterapia recentemente.

"Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos", disse ele.