Musa do Salgueiro, Rebecca volta à avenida no Desfile das Campeãs: "Honrada"

A cantora Rebecca, musa da escola de samba Salgueiro, voltará à Marquês de Sapucaí neste sábado, 17, para o Desfile das Campeãs

Rebecca brilhou durante o desfile da escola de samba Salgueiro no Carnaval 2024. A cantora, que está há 15 anos na agremiação, representou o enredo "Hutukara", dedicado à mitologia Yanomami, uma celebração que destaca a preservação dos povos originários e da Amazônia.

A musa voltará à Marquês de Sapucaí neste sábado, 17, para o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, e falou sobre o orgulho de levar representatividade para a avenida. "Cada ano é uma oportunidade de me conectar com o Salgueiro e levar ao público uma mensagem que vai além do espetáculo visual."

"Nós entramos na avenida com muito amor, com muita alegria e mergulhamos de coração neste desfile. Além da celebração, também levamos representatividade e um lembrete da importância de proteger nossas raízes e o meio ambiente. Como mulher negra, me sinto honrada de fazer parte disso", afirmou a artista.

Para desfilar neste ano, Rebecca usou uma fantasia, intitulada "Yaroriyoma pë", em verde cítrico vibrante, que representou força e simbolizou as filhas, irmãs, noras e esposas dos xapiris, entidades espirituais essenciais na mitologia Yanomami. "Uma homenagem à força e à magia desse povo, a força da mulher, e vestir essa fantasia foi uma forma de enaltecer a diversidade e a riqueza da nossa cultura brasileira", explicou.

Por fim, a artista se mostrou grata por desfilar pela escola de samba que a acolhe há mais de uma década e meia. "O Salgueiro é minha família, minha segunda casa, meu lar. Desfilar aqui sempre foi um privilégio e uma responsabilidade que levo com muito amor. Espero que tenham sentido em cada passo toda a energia, dedicação e entrega que colocamos nesse desfile e a importância de enaltecer histórias como a do povo Yanomami", completou.

Desfiles das Campeãs

Após os desfiles oficiais e da apuração, que consagrou a Viradouro como a grande campeã do Carnaval 2024 no Rio de Janeiro, as seis primeiras colocadas voltam a se apresentar neste sábado, 17, na Marquês de Sapucaí.

Os desfiles começam às 22h, seguindo a ordem inversa de classificação, a partir da sexta colocada: Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro.