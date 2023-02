De shortinho, Scheila Carvalho impressiona ao dançar até o chão no trio do marido

A dançarina Scheila Carvalho chamou a atenção ao exibir seu corpaço enquanto curtia o show do marido

Scheila Carvalho(49) marcou presença no trio do marido, Tony Salles (42), vocalista da banda Parangolé, que agitou os foliões no circuito Barra-Ondina, em Salvador, neste último sábado, 18.

Para o evento, a dançarina apostou em um biquíni e um short brilhante, deixando em evidência sua barriga negativa e suas pernas torneadas. Além disso, ela optou em deixar o cabelo preso, já que a temperatura estava elevada. Animada, a morena dançou bastante em cima do trio e deixou os foliões eufóricos ao ir até o chão.

Nas redes sociais, na tarde deste domingo, 19, Scheila compartilhou algumas fotos de seu look e um vídeo mostrando todo o seu gingado, e falou sobre a folia. "Que pipoca foi essa minha gente???? Eu caí na quebradeira ontem com o marido @tonysallescantor e @bandaparangole e fui pra galera!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs elogiaram a beleza e o pique da dançarina. "Que pique é esse, mulher? Tu é espoleta demais!! Mata a gente de inveja!", disse uma seguidora. "Que máquina, perfeitona", comentou outra. "Que é isso, Brasil! Quem arrasa é ela!!! Que corpo, que gingado!", afirmou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Cliques quentes com o marido

Após esbanjar seu corpaço escultural nos desfiles de Carnaval no fim de semana, a dançarina Scheila Carvalho aproveitou esta última quarta-feira, 15, de folga para curtir uma praia com o marido, o cantor Tony Salles.

Em sua rede social, a famosa compartilhou selfies aproveitando o dia ensolarado com o esposo e chamou a atenção ao aparecer de biquíni. Sem mostrar todo o corpo, Scheila Carvalho exibiu seus braços e peitoral bem treinados, roubando a cena com sua boa forma nos cliques agarradinha com o amado.

