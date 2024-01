CarnaUOL 2024: confira o horário das atrações do festival

A 9ª edição do CarnaUOL, que acontecerá em São Paulo, reunirá diversos artistas de todas as regiões do Brasil; saiba todos os detalhes

No dia 27 de janeiro acontecerá a 9ª edição do CarnaUOL, maior evento pré-carnaval de São Paulo, no Allianz Parque. O festival reunirá os maiores artistas de todas as regiões do Brasil e contará com o melhor do Pop, Axé, Forró, Sertanejo, Funk e muito mais.

Confira a programação

13h30 – Monobloco

14h50 – Banda Eva, com participação especial de Jammil

16h20 – Daniela Mercury, com participação especial de Olodum

18h00 – Joelma

19h10 – Barbara Labres

20h15 – Gloria Groove

21h55 – Maiara e Maraísa

O CarnaUOL será o primeiro festival na cidade em 2024. Dessa vez, o evento contará com duas pistas. A Front Stage, com amplo acesso às diversas ativações de marca e excelente visão do palco, e a Arena Open Itaipava 100% Malte, que além da localização privilegiada, irá oferecer open bar de cerveja Itaipava 100% Malte, água mineral, refrigerante, whisky, gin, vodka, água tônica e energético.

A expectativa é receber mais de 21 mil pessoas e conta com Azul, Cacau Show, Chevrolet, Itaipava, Maturatta, Maybelline, PagBank, Trident e Vanish como patrocinadores oficiais do evento. Os ingressos no segundo lote estão disponíveis a partir de R$125 e podem ser adquiridos no link pela Ingresso.com, a ticketeira oficial do evento.