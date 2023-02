Após divórcio, Marta e Eduardo Suplicy curtiram o Carnaval separados em São Paulo

Políticos, Marta e Eduardo Suplicy se separaram em 2001 e curtiram o feriado no ano seguinte, no Anhembi

Há quase 21 anos, o sambódromo de São Paulo recebeu dois grandes nomes da política da cidade: Marta e Eduardo Suplicy. Na ocasião, os dois já estavam divorciados e curtiram o camarote vip do Carnaval paulistano separados.

Marta, na época com 56 anos e prefeita da cidade de São Paulo, chegou ao local acompanhada de seu então namorado Luís Favre e deu entrevista à revista CARAS enquanto acompanhava os desfiles e dançava embalada pelos sambas-enredo. "As Escolas investem muito na beleza do Carnaval, por isso, estou torcendo por todaselas."

Já Eduardo não conversou com a imprensa na ocasião, mas foi visto no sambódromo no mesmo dia que a ex-esposa, curtindo os desfiles. Os dois anunciaram a separação em abril de 2001, após passarem 36 anos casados.

O ex-casal havia se conhecido ainda na adolescência, e juntos tiveram três filhos: André Suplicy, João Suplicy e Supla. Supla e João seguiram carreira artística e se tornaram cantores, enquanto André optou por se tornar advogado. Após o divórcio com Suplicy, Marta foi casada com Favre entre os anos de 2003 e 2009, e, desde o ano de 2013, vive com Márcio Toledo. Nenhum dos dois teve outros filhos após se separarem.

OUTROS POLÍTICOS TAMBÉM ESTIVERAM NO CARNAVAL DE SÃO PAULO

Além de Marta e Eduardo, Lila Covas, na época com 69 anos, também decidiu curtir a festa na capital paulista. Viúva do governador Mário Covas, ela acompanhou a escola Leandro de Itaquera, que prestou homenagem ao político.

"Estarei no último carro com amigos queridos como Raul Cortez e Tônia Carrero. E o Mário estará conosco, abençoando", disse na época, a ex-primeira dama de São Paulo. Lila morreu em 2020, aos 87 anos, de causas naturais.

Sua morte foi confirmada por seu filho e vereador Mário Covas Neto. No comunicado, ele negou que ela tenha sido diagnosticada com Covid-19. "É com profundo pesar e tristeza que comunicamos o falecimento de nossa mãe Lila Covas. Não haverá cerimônia fúnebre, em respeito ao atual momento. Assim que possível faremos as merecidas homenagens."