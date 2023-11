Black Friday: confira itens incríveis para a rotina dos bebês

Andador, cadeirinha de descanso e outros itens em oferta para a rotina dos pequenos

A Black Friday da Amazon começou, e está repleta de ofertas imperdíveis nas mais diversas categorias do site, como livros, produtos de cuidados pessoais, eletrônicos, itens para casa e cozinha e muito mais. Alguns itens fazem toda a diferença na rotina dos pequenos, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com vários produtos que vão garantir mais praticidade, conforto e diversão no dia a dia. Confira a seleção e clique aqui para saber mais detalhes e ofertas em destaque:

1. Copo Trainer Night, MAM: https://amzn.to/3GfUqUU

Esse copo possui um bocal extramacio, sendo ideal para a transição de um copo de treino para um copo comum. Além disso, conta com alças antideslizantes para melhor aderência, tampa protetora e design super simples. Reprodução/Amazon

2. Cadeira de descanso musical, Protek: https://amzn.to/46CYWHS

Essa cadeira de descanso musical é uma forma super divertida de manter seu bebê entretido. Possui três mordedores coloridos e lúdicos, além de uma caixa de música no assento acolchoado. Reprodução/Amazon 3. Kit Banho, Burigotto: https://amzn.to/3SWKOGe Esse kit para banho conta com uma banheira, um suporte para colocá-la, um assento redutor para recém-nascidos, uma mangueira para escoamento de água e dois plugs, sendo um para a banheira e outro para a mangueira.

Reprodução/Amazon 4. Naninha algodão doce, Buba: https://amzn.to/3uo2Tm4 Super macia, prática, durável e fácil de lavar, essa naninha é perfeita para garantir o sono dos pequenos. Reprodução/Amazon 5. Canguru Lillo 3 em 1: https://amzn.to/40Tsfo2 Esse canguru 3 em 1 permite transportar os bebês em três posições diferentes: olhando para os pais, olhando para a rua e na posição de mochila. Possui fivela de segurança para as costas e alças acolchoadas, que permitem uma melhor distribuição do peso do bebê.

Reprodução/Amazon

6. Cadeira para auto, Litet: https://amzn.to/47qvu8V

Essa cadeirinha garante encosto de cabeça ajustável com 14 posições, além de 4 posições de recline de encosto, almofadas redutoras de corpo e cabeça, cinto de segurança e protetores de ombros e antepernas.

Reprodução/Amazon

7. Sabonete de glicerina, Johnson's Baby: https://amzn.to/3uy2v4I

Com tecnologia micelar, esse sabonete possui fórmula suave com glicerina, limpando, hidratando e protegendo a pele do ressecamento.

Reprodução/Amazon

8. Berço portátil Sleep, Voyage: https://amzn.to/3GcKRWC

Com estrutura leve e resistente, esse berço possui duas alturas, um mosquiteiro e amplo bolso central. Além disso, suas duas rodas facilitam a movimentação.

Reprodução/Amazon

9. Cadeira de descanso musical, MaxiBaby: https://amzn.to/46yYQ3I

Essa cadeira de descanso musical acompanha três brinquedos interativos, além de cinto com três pontos e alça removível.

Reprodução/Amazon

10. Carrinho de passeio, Bamboo: https://amzn.to/3SWEUER

Super prático, leve e de fácil manuseio, esse carrinho é ideal para os passeio do dia a dia. Conta com estrutura reforçada e cinto de segurança, capota retrátil, rodas duplas e design exclusivo. O carrinho é reversível e reclinável, e acompanha mosquiteiro para maior conforto.

Reprodução/Amazon